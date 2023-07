Milan, nuovo nome per Pioli: un attaccante da Champions League!

La sessione di calciomercato estiva è appena cominciata ma la dirigenza del Milan si è già attivata per concludere le prime operazioni sia in entrata che in uscita.

Romero, Sportiello e Loftus-Cheek sono già a Milanello e andranno ad aggiungersi al gruppo di Pioli, che attende di avere la squadra quasi al completo in tempo per il ritiro imminente e la successiva tournée negli Stati Uniti.

Forlani e Moncada dovranno però continuare a progettare interventi sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Gli eredo di Maldini e Massara devono ancora fare breccia nella tifoseria e durante i prossimi mesi verranno messi alla prova da tutto l’ambiente.

Intanto sembra che l’arrivo di Christian Pulisic al Milan sia ormai ufficiale. L’attaccante statunitense firmerà un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 4 milioni a stagione. Si tratta di un colpo importante che va ad arricchire una zona del campo che ha bisogno di essere rinforzata.

Il Milan continua a muoversi per quanto riguarda l’attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, i rossoneri sarebbero interessati a Mehdi Taremi, trentunenne iraniano in forze al Porto.

Non si tratta di un profilo giovane ma, con la maglia della squadra lusitana, è riuscito a superare quota 30 gol nella passata stagione. Il calciatore ha anche esperienza in Champions League, che al Milan farebbe senz’altro comodo.

Il Porto valuta Taremi intorno ai 20 milioni di euro, cifra molto alta considerata l’età, tuttavia il Milan potrebbe far leva sul fatto che il calciatore andrà in scadenza l’anno prossimo e tentare di ottenere uno sconto sul prezzo.

Calciomercato Milan, Taremi è il nuovo nome per l’attacco: arriva dal Porto

Un ulteriore ostacolo a questa trattativa riguarda il passaporto extracomunitario del calciatore iraniano. Il Milan ha a disposizione solamente uno slot al momento e l’ingaggio di Taremi chiuderebbe le porte al possibile arrivo del nigeriano Samuel Chukwueze. I rossoneri infatti sono anche sulle tracce dell’attaccante nigeriano, che a suo vantaggio avrebbe il fattore dell’età.

Per il momento sembra rallentare la pista che porta ad Alvaro Morata, visto che l’ingaggio da oltre 4 milioni l’anno dell’attaccante spagnolo non potrebbe essere alleggerito dalle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita.

C’è molto movimento per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan, quindi Furlani e Moncada dovranno riuscire a risolvere questo rebus e a consegnare un reparto offensivo competitivo a Pioli in vista della prossima stagione.