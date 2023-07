Calciomercato Milan, sale Calafiori: le ultime sul vice Theo

Il Milan ha già fatto numerosi acquisti ma non pensa a fermarsi, adesso, punta a trovare il profilo perfetto per il vice di Theo Hernandez e, questo, sembra essere un ex Serie A

Per il momento, Il Milan è la squadra che, in questa sessione di calciomercato, ha fatto più acquisti per rinnovare la propria rosa e, questo, è dovuto soprattutto alla cessione di Tonali, grazie alla quale hanno incassato 70 mln di euro. Fino ad ora hanno acquistato principalmente giocatori che occupano il ruolo di ala destra o punta centrale ma, adesso, bisogna focalizzarsi su altre posizioni. Dunque, adesso, il club rossonero puntano al vice di Theo Hernandez, infatti, Ballo-Tourè non è riuscito a convincere i dirigenti rossoneri e si trova sulla lista dei partenti. Il profilo migliore per sostituirlo sembra proprio quello di Riccardo Calafiori, terzino sinistro del Basilea.

Chi è Riccardo Calafiori, ex Serie A su cui il Milan ha messo gli occhi

Riccardo Calafiori è un terzino sinistro del Basilea che ha iniziato il suo percorso calcistico nelle giovanili della Roma nel 2017 per poi arrivare in prima squadra dei giallorossi. Calafiori è stato un terzino della Roma fino al 2021, anno in cui è andato in prestito al Bari per poi passare a titolo definitivo, la scorsa stagione, al Basilea. Adesso, però, Il Milan è interessato a questo giocatore e farà il possibile per portarlo nella sua rosa.