Milan, salta l’obiettivo a centrocampo: super offerta dalla Turchia

Il Milan tra i tanti acquisti aveva pensato ad un nome ben preciso per il centrocampo, ma dalla Turchia arriva una super offerta che potrebbe far saltare tutto.

Il calciomercato del Milan quest’anno è stato sicuramente studiato per rinforzare la rosa e renderla più competitiva in modo da riuscire ad alzare almeno un trofeo durante la prossima stagione che inizierà a breve. Questa sessione di mercato ha portato in dote al tecnico Stefano Pioli giocatori come Reijnders, Pulisic, Chukwueze e Okafor e tutto lascia pensare che ancora non sia finita qui anche perchè manca circa un mese alla fine della finestra di mercato estiva. Nel frattempo però, la squadra di Pioli al momento di trova in America dove ha preso parte al Soccer Champions Tour 2023 e proprio stanotte, ore 4:30 italiane incontrerà la Juventus per un’amichevole. La prima gara è stata con il Real Madrid e l’ultima sarà con il Barcellona.

Al Milan però servirebbe un centrocampista centrale molto duttile ed efficace in entrambe le fasi e tra i tanti nomi pensati da Moncada e Furlani c’è anche un nome noto in Serie A ed è quello di Nicolas Dominguez, classe 1998, centrocampista argentino del Bologna. Nell’ultima stagione con il Bologna in Serie A Domínguez ha collezionato 28 presenze, gare in cui ha fornito 3 assist vincenti. Il centrocampista è tornato a giocare per il Bologna nel gennaio 2020 dopo un’esperienza in prestito con il Vélez, con cui ha collezionato 75 presenze in campionato, con 9 gol segnati e 6 assist. Il 12 gennaio 2020 Domínguez ha debuttato in Serie A, a 21 anni e 198 giorni contro il Torino. Fino a questo momento ha giocato 103 partite, con 4 gol e 6 assist in Serie A.

Dominguez si allontana dal Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il Milan potrebbe vedere sfumare questa sua volontà di vedere Dominguez indossare la maglia rossonera.

Il motivo principale sarebbe il costo del cartellino del giocatore, il Bologna ha fissato una cifra pari a 15 milioni e il club rossonero starebbe valutando il da farsi. Allo stesso tempo sul giocatore è nato l’interesso da parte di un club turco: il Fenerbahce che sembrerebbe aver offerto 10 milioni di euro totali più il 10% sulla futura rivendita, ma il Bologna ne vuole almeno 12 più il 30% sulla rivendita. Se il Fenerbahce riuscirà ad accontentare le richieste rossoblù l’affare potrebbe andare in porto in tempi brevi e consentirebbe al Bologna di sbloccare in parte il mercato in entrata.

Dominguez, attraverso il suo procuratore Pablo Sabbag ha fatto comunque sapere di essere interessato all’ambiente turco e che non gli dispiacerebbe provare una nuova avventura fuori dall’Italia, anche perchè ad Istanbul riceverebbe 3 milioni di euro netti all’anno e poi perchè comunque il Fenerbahce sta costruendo una squadra di un certo livello.