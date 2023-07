Calciomercato Milan, si insiste per lo scambio: nuovi contatti col club

Il Milan punta il suo prossimo obiettivo, si pensa ad uno scambio per rinforzare l’offerta

Al momento, il Milan ha portato a termine diversi acquisti per la nuova sessione di calciomercato e non sembra ancora avere intenzione di fermarsi. Infatti, i rossoneri, grazie ai 70 milioni di euro e 10 mln di bonus ricavati dalla cessione di Tonali, stanno già pensando al loro prossimo colpo. Il club di Milano sta cercando di rinforzare la fascia destra e, per questa zonal di campo, si pensa a Wilfried Singo del Torino.



L’offerta del Milan per Singo

Il difensore sore classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2024 e, per non perderlo a parametro zero, il Torino ha aperto alla cessione di Singo. Per il momento, il club piemontese lo ha valutato intorno ai 10/12 milioni di euro. Tuttavia, anche l’Inter e la Juventus hanno mostrato interesse per Singo.

Il Milan, però, ha un’altra idea in mente, infatti, vorrebbero inserire Junior Messias nell’operazione e, per completare l’offerta al Torino, sarebbero disposti ad aggiungere anche 2/3 milioni di euro. Infatti, il giocatore rossonero, non rientra più nella rosa del Milan che lo ha messo sul mercato all’inizio di questa stagione di calciomercato.