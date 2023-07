Calciomercato Milan, si punta al vice di Theo: è un ex Serie A

Calciomercato Milan, nel binocolo dei rossoneri c’è un nuovo nome come vice di Theo Hernandez

In questa sessione di calciomercato il Milan ha già portato a termine diversi colpi per l’attacco e il centrocampo e, adesso, punta a trasformare la fascia sinistra rossonera. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è interessato a Riccardo Calafiori del Basilea come vice di Theo per il ruolo di terzino sinistro.

Calafiori, dopo diversi anni, potrebbe tornare a giocare nuovamente in Serie A, infatti, prima di giocare nella squadra svizzera, il terzino era un giocatore della Roma.

Calafiori al Milan, sarà il vice di Theo

I dirigenti rossoneri, recentemente, hanno mostrato il loro interesse per il terzino sinistro Riccardo Calafiori potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Milan e prendere il posto di Ballo-Tourè, in partenza per la sua prossima squadra. Durante la scorsa stagione, Calafiori ha ottenuto 34 presenze, 1 gol e 3 assist con la maglia del Basilea e, questo, lo rende un ottimo candidato per il ruolo di vice di Theo Hernandez.