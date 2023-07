Calciomercato Milan, si sblocca una cessione: offerta in arrivo

Il Milan sta senza dubbio spiccando in questo calciomercato estivo: un’inarrestabile corsa tra entrate ed uscite che sta caratterizzando il club rossonero.

Tra le cessioni più chiacchierate sbuca ora fuori quella di Ante Rebic: il suo futuro in maglia rossonera resta infatti incerto, anzi, a seguito dell’esclusione dalla tournée negli Stati Uniti , il croato sembra essere sempre più lontano dalla squadra. La situazione di Rebic però, dall’altra parte, ha attirato l’attenzione di diversi club, ed è ora arrivata la prima offerta dalla Turchia.

Rebic verso la Turchia? Il Besiktas ha l’offerta per il croato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Besiktas sarebbe tornato alla carica per accaparrarsi l’attaccante croato. Il club di Istanbul aveva già manifestato interesse in passato, ma sembra ora determinato a riaccendere le trattative.

Ci sono però ancora alcune complicazioni da affrontare. L’ostacolo principale resta senza dubbio il fatto che il contratto di Rebic con il Milan scadrà solamente nel 2025, e che attualmente, il giocatore percepisce uno stipendio piuttosto elevato, pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Dunque, questo potrebbe essere un problema per il Besiktas, il quale potrebbe non essere in grado di sostenere l’ingaggio.

Il Milan a tal proposito, sta adesso valutando di agevolare l’uscita di Rebic dal club, concedendo al club turco un’eventuale prestito. D’altro canto, i Diavoli preferirebbero una cessione a titolo definitivo, poiché ciò consentirebbe di liberarsi definitivamente dell’ingaggio del giocatore e aprire spazio per nuovi acquisti. Tuttavia, la volontà del calciatore stesso potrebbe giocare un ruolo determinante nel definire il destino finale.