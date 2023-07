Calciomercato Milan, spazio alle cessioni: offerte da Premier e Arabia

Sotto la guida dell’allenatore Stefano Pioli, il Milan si prepara per una frenetica sessione di mercato estivo, non solo concentrata sull’acquisto di nuovi giocatori, ma anche sulla valutazione di proposte in uscita per alcuni membri della squadra.

Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sta parlando di offerte che coinvolgerebbero Charles De Ketelaere e Divock Origi, entrambi da diverso tempo entrati nel mirino di club stranieri.

Si valutano le proposte per De Ketelaere e Origi

In primo luogo, parlando di De Ketelaere, la giovane promessa belga classe 2001 potrebbe svestirsi della maglia rossonera qualora arrivassero offerte allettanti dalla Francia o dall’Inghilterra. Il Milan sembrerebbe dunque predisposto alla cessione del proprio giocatore, con l’idea di riutilizzare i fondi ottenuti dalla sua partenza per investire ulteriormente sul mercato dei trasferimenti.

Spostando poi l’attenzione su Divock Origi, l’attaccante ha suscitato l’interesse di diversi club provenienti dall’Arabia Saudita e dall’Inghilterra. Nonostante ciò, sembra che per adesso il giocatore sia intento a rifiutare tali proposte, esprimendo velatamente la sua volontà di continuare il suo percorso in maglia rossonera, e lottare magari per un posto nella formazione titolare.

Insomma, il Milan si troverà a breve ad affrontare scelte decisive per quanto riguarda il futuro dei suoi giocatori. Mentre De Ketelaere e Origi ricevono offerte interessanti, sembra che entrambi abbiano posizioni diverse riguardo alle possibilità di un trasferimento.