Pioli esulta, grande colpo: c’è il nuovo acquisto del Milan

Il calciomercato del Milan continua, i nomi sulla lista sono diversi ma il club rossonero aspetta solo una cosa in questo momento.

La buona riuscita di questo Calciomercato continua ad essere l’obiettivo principale in Casa Milan, la società ha voglia di ripartire al meglio e rafforzare al massimo la propria rosa per renderla competitiva per la prossima stagione. Dopo l’addio di Tonali che ha scosso un pò tutto il mondo rossonero è ora di pensare al futuro e alla maniera migliore per ripartire ad agosto, quando avrà inizio la stagione 2023-2024 del Campionato di Serie A.

Il Milan in verità nel suo mirino ha messo diversi nomi, uno era quello di Pulisic, centrocampista statunitense, arrivato oggi a Milano, dove ha svolto le visite mediche e ha firmato il suo contratto fino al 2027. Dopo il suo acquisto, però il Milan vorrebbe rinforzare anche di più la fascia a centrocampo e sarebbe sempre più convinto di volere nella propria formazione, un altro giocatore: Tijjani Reijnders, al momento centrocampista dell’AZ Alkmaar.

Classe 1999 olandese Reijnders è cresciuto nell’Az Alkmaar, club che ha giocato la semifinale contro il West Ham della scorsa Conference League. Mediano nel 4-2-3-1 di Jansen, Reijnders durante le ultime stagioni è passato da avere un ruolo come trequartista ad occupare quello come regista davanti alla difesa. Il giovane è sicuramente uno di quei centrocampista che ama ricevere palla sui piedi per poi smistarla, dettando i tempi di gioco e con le sue giocate tecniche riesce anche ad essere molto abile nei dribbling. Il suo arrivo al Milan potrebbe donare al gioco di Pioli quello sprint in più che serve alla squadra e il tecnico potrebbe anche decidere di utilizzarlo come trequartista all’occorrenza.

Il Milan tenta il colpo per Reijnders dell’Az Alkmaar

Secondo Sky Sport, il Milan, sarebbe così interessato da aver già fatto una prima proposta al club olandese, la cifra proposta sarebbe stata di ben 16 milioni di euro più tre di bonus, ma l’AZ Alkmaar avrebbe rifiutato, ritenendo il giocatore sia per l’età che per le proprie qualità tecniche non inferiore ai 25 milioni di euro.

Il club rossonero starebbe pensando anche di proporre al club olandese 20 milioni di euro, quindi alzare la parte fissa ma abbassare quella variabile che poi corrisponderebbe ai bonus. L’obiettivo di Furlani e Moncada sarebbe quello di provare a regalare Reijnders a Pioli prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti, che avverrà tra meno di 10 giorni, precisamente il 21 luglio.

Al contrario del club, il giocatore sembra già aver trovato il suo accordo con il Milan Reijnders, per un contratto di ben 5 anni ad una cifra di 1,7 milioni di euro netti a stagione, manca solo la decisione dell’Az Alkmaaar che potrebbe arrivare in queste ore.