Cambiaso, non solo il Milan sul terzino: piace in Premier League

Il nuovo obiettivo di mercato del Milan è voluto anche da altre squadre estere. Scopriamo di chi si tratta.

Un calciomercato completo quello effetuato dal Milan in questa finestra estiva. Ogni reparto è stato rinforzato con ottime pedine. La rosa adesso è abbastanza corposa, tuttavia ci sono ancora dei ruoli da andare a limare. Tra questi si è alla ricerca di un terzino sinistro che possa far rifiatare spesso e volentieri Theo Hernandez dato che anche Ballo-Touré è ai titoli di coda con il Milan. Il profilo scelto dalla dirigenza rossonera ci riporta al nome di Andrea Cambiaso.

Cambiaso, non solo il Milan su di lui

Andrea Cambiaso è attualmente un giocatore di proprietà della Juventus e dopo aver concluso il prestito di una stagione al Bologna è tornato all’ombra della Mole.

Il 23enne terzino italiano è stato capace di mettersi in mostra per le sue buone qualità sia al Genoa, prima, che al Bologna, dopo. Il Milan è a caccia di profili talentuosi e giovani e Cambiaso è il profilo adatto per il Milan.

Il giovane giocatore è sul mercato ora e oltre al Milan secondo l’edizione odierna di Tuttosport ci sono altre pretendenti. Le chiamate infatti arrivano dalla Premier League con il Tottenham e il Nottingham Forrest sulle tracce del giocatore.

Milan non solo quindi e dovrà farsi valere per poter acquistare il talentuoso ragazzo mentre sullo sfondo, per lui, rimane ancora aperta anche la possibilità di tornare a Bologna.