Carnevali esce allo scoperto: le ultime sull’obiettivo del Milan

La dirigenza rossonera continua la ricerca del vice Theo Hernandez e un giocatore del Sassuolo potrebbe finire nel mirino rossonero.

Gli uomini mercato del Milan dopo aver completato, almeno per ora, le mosse in attacco puntano a sistemare la corsia difensiva di sinistra. Ballo-Touré non ha convinto Stefano Pioli e Furlani e Moncada stanno cercando di trovare la soluzione migliore per venderlo. Una volta risolta la sua cessione, i due dirigenti dovranno cercare però il sostituto. Proprio di questo ha parlato ai microfoni di Rai Sport Giovanni Carnevali.

La verità sulla trattativa Rogerio-Milan

L’amministratore delegato del Sassuolo ha deciso di smentire le voci che affermavano l’esistenza di una trattativa con il Milan per Rogerio. Queste le parole del dirigente neroverde:

Col Milan non c’è stata trattativa per Rogerio, abbiamo altre opportunità ma non col Milan in questo momento. Magari nei prossimi giorni arriveranno anche loro…

Carnevali ha palesemente lasciato una porta aperta ai rossoneri e nei prossimi giorni vedremo se la società milanese deciderà di sfruttarla.

Il terzino brasiliano classe 1998 infatti potrebbe far molto comodo alla causa rossonera. Oltre a poter vantare una rande esperienza in Serie A, Rogerio garantirebbe al tecnico rossonero anche resistenza fisica, corsa e cross molto precisi. Stefano Pioli e la dirigenza continuano con le loro valutazioni e Rogerio potrebbe diventare un serio candidato per il posto di vice Theo.