Cessione più vicina: arriva l’offerta da 25 milioni

Direttamente dall’Inghilterra arriva un’offerta che intriga i rossoneri, che chiedono qualcosa in più per il giocatore.

Il Milan è affamato sul mercato. Gli arrivi di Pulisic e di Loftus-Cheek hanno portato parecchio entusiasmo all’ambiente rossonero, che vuole tornare a vincere qualcosa di importante. Bisogna pensare però anche al mercato in uscita, con un altro trequartista – dopo Brahim Diaz – che potrebbe partire durante questa sessione. Il giocatore acquistato un anno fa ha deluso le aspettative della società, che ha deciso di inserirlo nella lista dei nomi in partenza.

Aston Villa mette sul piatto 25mln per CDK

L’offerta che il Milan stava aspettando è arrivata, anche se al momento non soddisfi pienamente le richieste. Stando a quanto scritto sulla Gazzetta dello Sport, dall’oltremanica vogliono puntare su Charles De Ketelaere. Il club convinto ad un suo riscatto in Premier League è l’Aston Villa, che riflette già ad un’offerta secondo il quotidiano rosa.

Il club inglese è disposto a spendere 25 milioni per De Ketelaere, cifra che non convince a pieno il Milan. La società di Cardinale punta a incassare 30 milioni per il belga, almeno 28 per ingolosire fortemente alla cessione. Finora l’Aston Villa è l’unica ad aver bussato alle porte di Casa Milan per CDK, situazione che dà al club inglese una maggiore tranquillità per trattare vista la mancata concorrenza.

Cosa non è funzionato al Milan?

Troppo poco per scommettere nuovamente su di lui. La dirigenza meneghina avrà pensato questo quando ha dovuto decidere cosa fare con l’investimento fatto lo scorso anno per Charles De Ketelaere. Il giovane belga è arrivato a Milano con i tifosi che lo vedevano già come il nuovo Kakà, o almeno il giovane talento che avrebbe riportato il Milan a lottare per tutte le competizioni. Ma non è stato così.

Non si saprà mai se è stata colpa della troppa pressione su di lui, il mancato adattamento al campionato italiano o alle indicazioni tecniche di mister Pioli. Fatto sta che la stagione che lo vedeva come protagonista dei diavoli, si è rivelata invece un flop totale. Il Milan di Maldini nutriva ancora fiducia sul classe 2001, facendo intendere una sua riconferma o al massimo un prestito. Maldini però non c’è più, fattore che cambia i piani sul giocatore. La società, ora, non punta più su di lui come nella scorsa stagione, ed una sua cessione (anche a titolo definitivo) è sempre più probabile.