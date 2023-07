Chukwueze-Milan, così l’affare si sblocca: la richiesta del Villarreal

Richiesta a sorpresa da parte del Villarreal per Chukwueze. L’insolita scelta dei gialli potrebbe però sbloccare la trattativa con il Milan.

Necessita entrare nel vivo il calciomercato targato Milan, dopo i numerosi colpi messi a segno in campionato dalle rivali. Dopo aver salutato Tonali e portato a Milanello Sportiello e Loftus-Cheek, i tifosi rossoneri sono pronti a vivere delle settimane molto intense a causa delle strategie della società del diavolo. Furlani e Moncada sono infatti a lavoro per portare nella sponda rossa di Milano Reijnders, andando ulteriormente a migliorare il centrocampo della squadra di Pioli. Sempre sulla metà campo vi è inoltre curiosità nello scoprire come si evolverà la trattativa per Musah, ma è il reparto offensivo che potrebbe regalare le migliori sorprese.

In attacco il nome caldo è sempre quello di Alvaro Morata, che potrebbe tornare in Italia ma lontano dalla casacca della Juventus. Lo spagnolo arriverebbe per alternarsi come punta di diamante con Giroud, accantonando definitivamente nelle menti dei tifosi il flop Origi. Sulla destra è invece partito lo sprint per Christian Pulisic, che potrebbe lasciare il Chelsea per accasarsi proprio al Milan. I contatti sono ormai avviati, ma nonostante crescano le quotazioni dello statunitense, i rossoneri non mollano neanche la pista Chukwueze. Le nuove richieste del Villarreal potrebbero improvvisamente sbloccare la trattativa.

Milan-Chukwueze, chiesta una contropartita dal Villarreal

Samuel Chukwueze ha rappresentato a lungo uno degli obiettivi primari per il nostro calcio, suscitando l’interesse di Napoli prima e di Milan poi. Fra i due club, sembrava però aver avuto la meglio quello rossonero, deciso ad affondare il colpo per il nigeriano prima di imboccare la rotta Pulisic. Ecco dunque scendere un fitto alone di mistero sul futuro dell’esterno, che quasi sicuramente non rimarrà al Villarreal ma che è ancora incerto sulla sua prossima destinazione. A sorpresa però, la redazione spagnola di elgoldigital ci mette al corrente di uno scenario completamente opposto a quanto emerso nelle ultime settimane.

Il Milan non avrebbe infatti tirato i remi in barca per Chukwueze, continuando a monitorare il calciatore e spingendo sull’offerta pari a 20 milioni presentata al club iberico. La proposta, inizialmente rifiutata dal Villarreal, è stata quindi rivalutata dai gialli, che ora chiedono l’inserimento di una contropartita per sbloccare l’operazione. Trattasi del trequartista francese Yacine Adli, vero e proprio desaparecidos in casa Milan ma capace di stuzzicare e non poco il tecnico Setien. Quest’ultimo reputerebbe infatti Adli come perfetto per il proprio gioco, lasciando quindi ai rossoneri una ghiotta occasione da cogliere al balzo. Furlani e Moncada potrebbero infatti piazzare un esubero e garantirsi una folle batteria di destra in un colpo solo.