ULTIM’ORA – Chukwueze ad un passo dal Milan: cosa manca per chiudere

Tutto fatto per il prossimo acquisto del Milan, il centrocampista arriva direttamente dalla Spagna. Mancano ormai soltanto i dettagli e poi la firma a concludere l’operazione.

Il Milan stringe per chiudere l’affare in giornata, possibilmente nelle prossime ore. Sembra ormai tutto fatto per il centrocampista anche secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Chukwueze al Milan, affare in dirittura d’arrivo

Dopo l’arrivo di Okafor che soltanto due giorni fa ha firmato e ha anche svolto le consuete visite mediche, ora è tempo di concludere anche l’affare Chukwueze. La cifra che sembra aver convinto il Villarreal si aggira intorno ai 28 milioni di euro + 2 di bonus.

Contratto di 5 anni per il nigeriano che vestirà presto rossonero, mancano solo alcuni dettagli per concludere l’affare. Si tratterebbe di alcuni aspetti burocratici che dovrebbero essere sistemati stesso nel corso della serata.

Il Milan, intanto, tratta anche il prestito di Gabbia al Villarreal. Apparentemente le trattative, però, sembra essere divise con Chukwuez sempre più vicino al Milan. Un altro rinforzo di spessore, dunque, per il centrocampo di Pioli.