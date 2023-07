Dalla Spagna sono sicuri: “Chukwueze al Milan al 99%!”

Settimana calda per il Milan che dopo aver chiuso per Okafor sembra ai dettagli anche Chukwueze. Dalla Spagna ne sono certi, il nigeriano vestirà rossonero.

Milan scatenato in questi giorni caldi non solo per le temperature ma anche per un calciomercato senza stop. Dopo aver concluso l’affare Okafor, che arriverà in prestito dal Salisburgo, i dirigenti rossoneri si stanno concentrando per concludere un altro colpo.

Chukwueze al Milan, dalla Spagna sicuri

Samuel Chukwueze sembra essere sempre più vicino al Milan. Arrivano anche le voci dalla Spagna a supportare la notizia che vedrebbe a breve Chukwueze vestire rossonero per la prossima stagione. Il nigeriano ha un contratto con il Villarreal valido ancora per un altro anno, proprio per questo nonostante la qualità dimostrata dal centrocampista il cartellino del giocatore si aggira attorno ai 25 milioni.

L’ultima offerta del Milan, tra 25 e i 28 milioni + bonus, sembra aver convinto il club spagnolo che altrimenti vedrebbe sfumare la possibili di incassare ancora alte cifre. Il giocatore, infatti, da gennaio potrà prendere accordi con qualsiasi società gratuitamente, poiché mancheranno poi soltanto sei mesi alla scadenza del contratto.