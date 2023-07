Cifra altissima ma non impossibile: il Milan trema

La valutazione data dal noto portale è alta ma non impossibile da raggiungere: il Milan trema e ha paura di perdere il giocatore.

Il mercato del Milan va avanti a grandi passi. L’inizio non è stato dei più promettenti visto l’addio di Maldini prima e Tonali poi: il primo simbolo e colonna portante della società rossonera; il secondo, invece, ritenuto da molti come il pilastro su cui si sarebbe poggiato il centrocampo del Milan da qui fino ai prossimi dieci anni almeno. Ora, complice i 70 milioni ricavati dalla cessione dell’ex Brescia, la campagna acquisti pare essere decollata.

Il primo arrivo, quello di Loftus-Cheek, è da considerarsi come un colpo degno di nota. La mezzala inglese arriva dal Chelsea con un bel bagaglio di esperienza internazionale e potrà donare qualità e quantità alla mediana rossonera. Per rinforzare l’attacco, invece, è arrivato il giovanissimo Luka Romero dalla Lazio.

Ma il mercato del Milan ovviamente non finisce qui: il Diavolo vuole almeno un altro centrocampista di livello e, visto l’addio di Brahim Diaz e Ibrahimovic, ha bisogno di puntellare il reparto offensivo con nuovi acquisti. Il primo sulla lista è Christian Pulisic, che pare sempre più vicino a volare verso Milano.

Nel mentre il club rossonero deve guardarsi dall’assalto delle big europee a uno dei suoi calciatori più importanti.

Milan, Leao resta? Valutazione raggiungibile dai top club, ma c’è la clausola

Rafael Leao è stato protagonista di una stagione un pochino altalenante ma che lo ha visto mostrare – soprattutto nelle partite che contavano – tutta la sua forza prorompente. Il calciatore portoghese si è guadagnato così il rinnovo con il Milan a cifre sensibilmente più alte rispetto a quello che era l’accordo precedente. Un accordo che prevede anche una clausola rescissoria altissima, da circa 175 milioni di euro. Ed è proprio questa che permette ai tifosi rossoneri e al club di dormire sonni tranquilli.

Al contrario, secondo la valutazione fatta da Football Benchmark, Leao vale “soltanto” 110.6 milioni di euro. Una cifra che considerate le potenzialità del giocatore potrebbe essere raggiunta dai top club europei. Il portoghese in questa speciale classifica si posiziona all’undicesimo posto, dietro a Victor Osimhen valutato invece 118.5 milioni di euro. Prime due posizioni occupate da Haaland e Mbappé: il centravanti del City vale 194 milioni di euro mentre l’attaccante del PSG può essere acquistato per una cifra di poco superiore ai 180 milioni (181.6). Terzo gradino del podio per Vinicius (157.5 milioni di euro).