Clamoroso Bergomi: “Lukaku-Milan”, i dettagli

Rome Lukaku è finito nell’occhio del ciclone del mercato nelle ultime settimane. E se il suo futuro fosse addirittura al Milan?

La situazione intorno Romelu Lukaku continua ad essere bollente. L’attaccante belga è finito al centro di beghe di mercato con la Juventus che sembrava essere in pole per il giocatore. Poi il clamoroso dietrofront delle ultime ore. Di sicuro non ha messo d’accordo nessuno, finendo per essere scaricato soprattutto dalla tifoseria dell’Inter che tanto lo amava.

Ricostruiamo il tutto: il calciatore era in prestito dal Chelsea e non è stato riscattato dal club nerazzurro. La volontà di Lukaku è sempre stata quella di tornare all’Inter, così come era successo la scorsa estate. Ma settimana dopo settimana l’accordo non si è trovato e il suo futuro all’ombra del Duomo è diventato un rebus. Verso inizio luglio ecco le prime voci che parlano di un possibile approdo alla Juventus, in caso di cessione di Vlahovic. La trattativa entra nel vivo e il belga non smentisce, anzi. Sembra accettare di buon grado la destinazione piemontese. Questo genera la protesta del mondo interista. In primis i tifosi che lo scaricano letteralmente sentendosi traditi, ma anche alcuni compagni non hanno per nulla gradito il suo comportamento.

Clamoroso Lukaku, possibile futuro al Milan?

E qui veniamo alle novità degli ultimi giorni, con anche la pista juventina raffreddata. Il belga allora ha cercato di ricucire il rapporto con l’Inter, preferendo comunque giocare in Italia. Un comportamento che ha lasciato indispettito tutti, dai tifosi ai dirigenti, passando per gli addetti ai lavori.

In molti contestano i “capricci” del belga, già scappato al Chelsea nell’estate 2021, e poi dopo essersi trovato male, riecco volere a tutti i costi il ritorno all’Inter lo scorso anno. Accontentato in tutto e per tutto, la passata stagione si è visto poco in campo, tra infortuni e condizioni precarie ma sempre con il sostegno dall’ambiente. Ecco perché la sua voglia di passare alla Juve è stata vista come un tradimento. E se il suo futuro fosse ancora a Milano ma in maglia rossonera? Possibile.

Ne ha parlato l’ex giocatore e oggi telecronista Beppe Bergomi in un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”. Secondo l’ex campione del Mondo, Lukaku può vedere il suo futuro in rossonero o in bianconero.

“La vita è fatta di scelte, Lukaku l’ha fatta e non c’è modo di tornare indietro dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Lukaku ha avuto un abboccamento per andare alla Juventus o al Milan. Adesso non si torna indietro. L’ho sempre difeso, anche quando veniva criticato per i gol sbagliati. In serie A è sempre stato dominante. Per questo il tradimento è ancora maggiore. Lukaku è indifendibile, giusto che pensi alla sua carriera e in ottica Inter ognuno vada per la propria strada”.