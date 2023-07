Clamoroso sfogo in diretta: il gioiellino si libera, il Milan può approfittarne

Clamoroso quanto accaduto in diretta, con il dirigente che scarica letteralmente il giocatore! Un gioiellino si libera, adesso il Milan può approfittarne.

Ha del clamoroso quanto avvenuto in diretta a Sky Sport, con un dirigente sportivo che ha letteralmente attaccato e scaricato un calciatore. Non uno qualunque, ma un gioiellino vero e proprio che può fare al caso del Milan a centrocampo. Ruolo in cui Pioli è sempre alla ricerca di un ulteriore rinforzo, dopo gli arrivi di Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Non bastano però questi uomini, un altro tassello c’è da metterlo per completare definitivamente il nuovo centrocampo rossonero dopo l’addio di Tonali, l’infortunio di Bennacer e la rinuncia a Kamada.

Dunque il Milan può approfittare di questa situazione che si è venuta a creare con il Sassuolo e uno dei suoi giocatori più importanti e rappresentativi. Parliamo di Maxime Lopez, il faro del centrocampo neroverde nelle ultime stagioni. Ma evidentemente il suo comportamento non è piaciuto all’amministratore delegato del club, Giovanni Carnevali, che senza troppi peli sulla lingua lo ha invitato a miti compromessi.

Clamoroso sfogo in diretta, Maxime Lopez si libera: Milan alla finestra?

Ricapitoliamo la situazione: il giocatore francese, ex Marsiglia, dopo tre stagioni passate in Emilia, vorrebbe cambiare aria. Sogna club più grandi, un po’ come era stato ad inizio carriera quando giocava appunto nel Marsiglia. Su di lui c’erano parecchie big, italiane ed europee. Ad inizio luglio era dato molto vicino al Napoli del suo ex allenatore Rudi Garcia. Prima però che lo stesso mettesse un veto sul suo arrivo in conferenza stampa. Resta la sua volontà, evidente, di andare via ma anche di trovare una nuova sistemazione all’altezza del suo talento. Il Milan potrebbe sicuramente fare al caso suo. Ma è anche vero che i neroverdi sono bottega cara, quindi andrebbe trovato il giusto accordo economico. Come sottolineato sempre da Carnevali nella fantomatica intervista rilasciata a Sky.

“Maxime Lopez? Se ci sono giocatori che non hanno interesse a restare con noi dobbiamo trovare un’opportunità per farli uscire. Ma alle nostre condizioni. Mi sembra chiaro che non aspetteremo la loro richiesta ma andremo a trovare noi delle opportunità, che ci gratificano soprattutto sotto l’aspetto economico. Se un giocatore non resta con noi con piacere, sapete quanti posti ci sono vicino a me in tribuna? Può venire con me e così mi spiega come funziona il gioco del calcio. Chi resta qui deve essere felicissimo di farlo, avere voglia ed entusiasmo di giocare per il Sassuolo”.

Frasi dure, che sanno di addio. Non resta, dunque, che alle pretendenti di formulare l’offerta giusta che soddisfi tutti. Un Maxime Lopez scaricato così dalla propria dirigenza è un’opportunità troppo golosa da non approfittarne.