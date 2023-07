Colpo da 120 milioni: tifosi del Milan furiosi, c’entra Tonali | cosa è successo

Diverbi ed accuse varie sono scoppiati sui social dopo il super colpo da 120 milioni. Fra i più agguerriti vi sarebbero proprio i tifosi rossoneri, ed il motivo sarebbe da attribuire a quanto successo con Sandro Tonali.

Non sarà di certo facile per il Milan colmare il vuoto lasciato in centrocampo da Sandro Tonali. Dopo una prima stagione altalenante in rossonero infatti, l’ex Brescia è riuscito ad esprimere il proprio meglio nelle successive due stagioni in quel di Milano, diventando un leader nonché fautore dello Scudetto 21/22. Anche per un punto di riferimento del club però, un’offerta da 70 milioni appare irrinunciabile. A malincuore è dunque tutto fatto per Tonali al Newcastle, fra lo sgomento e la tristezza di tutti i supporter del diavolo.

Per garantire un’alternativa di livello all’ormai ex centrocampista, Furlani e Moncada non hanno perso il minimo attimo per chiudere il colpo Loftus-Cheek, in attesa di sciogliere il nodo Frattesi e di monitorare la situazione Reijnders. Ciò che è sicuro è che la società rossonera farà di tutto pur di non far rimpiangere Sandro Tonali, attraverso l’acquisto di altri top e giovani leve nel ruolo. Un piccolo rimpianto è però nato all’interno della cerchia tifosa del diavolo, ed il tutto risiede nella cifra spesa dal Newcastle per accaparrarsi le prestazioni di Tonali.

Rice all’Arsenal per 120 milioni, tifosi del Milan in rivolta

Divenuto sempre più un ruolo chiave della squadra, nel calcio di una volta così come in quello moderno, la figura del centrocampista riesce sempre a tenere in scacco un’intera sessione di calciomercato. Ci basta pensare a quanto clamore mediatico abbiano suscitato i passaggi di Tonali dal Milan al Newcastle e di MacAllister dal Brighton al Liverpool. In chiave Premier è però già tempo per un’altra di queste clamorose operazioni, ad un passo dalla definitiva chiusura. Trattasi del passaggio dal West Ham all’Arsenal di Declan Rice, mediano classe ’99 dal 2017 in forza agli Irons.

Ad aver fatto discutere però, le modalità d’acquisto di quest’ultimo, pagato dai Gunners circa 122 milioni di euro. Cifre folli, per quello che è ufficialmente divenuto l’inglese più pagato nella storia del calcio. Tante le polemiche sul caso, arrivate addirittura a tener banco in Italia. Protagonisti di queste ultime, proprio i tifosi del Milan, atti a contestare la propria società sul social network Twitter a causa della netta disparità di prezzo fra le operazioni Tonali e dell’ormai ex West Ham. Secondo i supporter rossoneri infatti, in un mercato nella quale un calciatore come Declan Rice arriva ad essere valutato oltre 100 milioni, Furlani e Moncada avrebbero avuto l’obbligo di chiederne ben oltre 70 al Newcastle per l’italiano. Proteste tanto particolari quanto comprensibili, in parte anche frutto della ferita ancora aperta lasciata da Tonali in tutti i cuori milanisti.