Il Milan ha portato a termine numerosi acquisti e, adesso, punta a definire l’acquisto di un nuovo difensore centrale da poter regalare a Pioli.

All’inizio della stagione di calciomercato, il Milan aveva stilato una lista di tutti i giocatori che sarebbero potuti partire poiché non rientravano più nei piani del club rossonero. Allo stesso tempo, altri giocatori sono andati in prestito per poter mettere minuti nelle gambe e crescere. Tra questi c’è anche il nome di Matteo Gabbia, difensore centrale rossonero, che è passato in prestito al Villarreal, squadra da cui è arrivato Chukwueze.

Dal momento della partenza di Gabbia, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per occupare il posto del giocatore italiano. Per questo ruolo i dirigenti rossoneri hanno pensato al profilo di Andrew Omobamidele, giocatore irlandese di proprietà del Norwich.

Chi è Andrew Omobamidele, difensore centrale classe 2002

L’identikit del giovane giocatore è stato ben definito dai rossoneri. Infatti, esso è giovane e, soprattutto, a basso costo. Il giocatore irlandese milita nel Norwich City, squadra della seconda divisione inglese. Tuttavia, Omobamidele, nel suo curriculum da calciatore, presenta anche ben 5 partite disputate in Premier League, sempre indossando la maglia del Norwich. Le sue statistiche sono piuttosto buone: infatti, il giovane irlandese è riuscito a portare a segno 6 gol e 1 assist in carriera e, tra questi, un gol è stato addirittura segnato in Premier League, una rete sicuramente indimenticabile per Omobamidele.

Inoltre, la sua carriera è arricchita dalla Championship vinta, grazie al primo posto in campionato nella stagione 2020\2021. Queste caratteristiche hanno portato il Milan ad interessarsi notevolmente al giovane, in quanto, ha delle ottime qualità e, come anticipato, potrebbe essere acquistato ad un ottimo prezzo.

La trattativa per Omobamidele al Milan

Al momento, il club inglese chiede circa 15 milioni di euro per la vendita a titolo definitivo del cartellino del giocatore irlandese. Tuttavia, il club rossonero, inizialmente, ha avanzato un’offerta di soli 7 milioni di euro per Omobamidele, dunque poco meno della metà della cifra richiesta.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, però, numerosi club inglesi sarebbero interessati al giocatore classe 2002, dunque, il Milan deve essere pronto a rialzare la propria offerta se vuole effettivamente portare a termine l’acquisto del difensore. I dirigenti rossoneri hanno trovato diverse squadre in concorrenza con loro, per questo, non resta che aspettare e vedere chi riuscirà a definire la trattativa.