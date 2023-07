Colpo sfumato per il Milan: “Fissate già le visite mediche”

Sfuma un obiettivo di mercato del Milan, fissate le visite mediche del calciatore con il club. Trattativa ormai conclusa tra le parti.

Il Milan continua a preparare in ritiro la prossima stagione prima della partenza per la tournée americana. I rossoneri negli USA saranno impegnati in tre amichevoli di lusso contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Test significativi che certamente ci diranno qualcosa in più sulle condizioni psico-fisiche dei ragazzi allenati da mister Stefano Pioli. Un impegno che diventa ancora più importante alla luce di tutti i cambiamenti registrati negli ultimi due mesi in casa Milan. Prima l’addio di Maldini e Massara, poi quello di Sandro Tonali ritenuto da molti uno dei leader presenti e futuri del Diavolo, hanno gettato nello sconforto gran parte dei tifosi milanisti in giro per il mondo.

Tifosi che però pian piano stanno riacquistando fiducia. Il nuovo duo dirigenziale composto da Furlani e Moncada ha messo a segno già svariati colpi di mercato interessanti: dal Chelsea sono arrivati Loftus-Cheek e Pulisic, dalla Lazio il giovanissimo talento Luka Romero (che potrebbe essere girato in prestito), e dall’Az Alkmaar il mediano Reijnders. Tutto questo senza dimenticare Sportiello, trasferitosi a Milano a parametro zero per assicurare a Pioli una valida alternativa a Maignan.

Il mercato, però, non è ancora concluso e il Milan vuole continuare a rinforzarsi: l’obiettivo principale, ma non l’unico, è comprare un centravanti. Nel frattempo sfuma un obiettivo: il calciatore a breve sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club.

Mercato Milan, sfuma Danjuma: andrà all’Everton, fissate le visite mediche

Uno dei nomi circolati con più insistenza negli ultimi giorni, quando si parlava di Milan, è stato quello di Arnaut Danjuma. Il Diavolo ha una priorità ben precisa che è quella di acquistare un centravanti di ruolo, ma visti i possibili addii di Rebic e Origi – oltre a quelli già conclamati di Ibra e Brahim Diaz – c’è bisogno anche di qualcos’altro.

In questa direzione andavano i sondaggi fatti con il Villarreal per Arnaut Danijuma. Il calciatore nigeriano, naturalizzato olandese, piaceva a Pioli e alla dirigenza rossonera per la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco e ricoprire ogni ruolo nella zona offensiva del campo con la stessa efficienza. Purtroppo per il Milan, però, l’obiettivo è sfumato: come riportato da Fabrizio Romano, Danjuma si trasferirà in prestito all’Everton fino a giugno 2024. Già fissate le visite mediche, il calciatore dovrebbe sostenerle entro questo fine settimana.