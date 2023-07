Il CT degli USA incorona Pulisic: messaggio per i tifosi del Milan!

Un altro colpo messo a segno per il Milan che aggiunge un altro tassello in attacco con l’arrivo di Pulisic dal Chelsea.

La società rossonera ha ufficializzato nella serata di ieri l’acquisto di Christian Pulisic, attaccante americano proveniente dal Chelsea che firma un contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo per un altro anno.

Il Ct dell’America esalta Pulisic

Il classe ’98 “è nato per vincere”, queste le parole usate dal Ct della nazionale americana, Gregg Berhalter che ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Un approdo, quello di Pulisic, che significherà crescita per lui e per la nazionale vista la scelta di un club con una ricca tradizione.

Berhalter, inoltre, sottolinea la duttilità dell’attaccante che può coprire più ruoli: sulle fasce, da trequartista e a centrocampo con una propensione per la creatività in attacco. Ma non è tutto, perché oltre ad avere la predisposizione all’assist e alla costruzione di azioni pericolose è anche capace di ricoprire le due fasi e dare una mano in difesa se necessario.

Complimenti che dovranno ora essere dimostrati sul campo, con l’americano che è pronto a confermare tutto ciò che è stato detto dal Ct Berhalter.