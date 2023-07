Dal Bayern Monaco al Milan: doppio colpo pazzesco

Dal Bayern al Milan: un doppio colpo all’orizzonte importantissimo per la squadra rossonera, scatenata come non mai in questa sessione estiva di calciomercato.

Un Milan decisamente scatenato in queste prime settimane di sessione estiva di calciomercato: i rossoneri sono al centro di numerose voci e stanno mettendo a segno colpo su colpo, nella speranza di ritrovarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con un organico all’altezza delle aspettative.

Lasciato alle spalle l’addio di Sandro Tonali, divenuto ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle nei giorni scorsi, i rossoneri hanno già finalizzato un colpo importante come Ruben Loftus-Cheek ed è pronto a chiudere, sempre dal Chelsea, per l’arrivo di Christian Pulisic. Nelle scorse ore è stata trovata la quadra definitiva dell’affare, con il calciatore che prossimamente sbarcherà in Italia per completare l’iter burocratico volto all’ufficialità.

Il mercato, tuttavia, non si ferma qui e all’orizzonte spunta un possibile doppio colpo clamoroso dalla Germania. In particolare, sono due i calciatori entrati in orbita rossonera in queste ore e che arrivano dal Bayern Monaco: scopriamo insieme chi sono questi due profili tenuti in considerazione dalla dirigenza, che proprio non vuole saperne di rallentare sul mercato.

Offerti due calciatori dal Bayern Monaco: i nomi

I due giocatori che in queste ore si sono proposti al Milan sono Ryan Gravenberch e Noussair Mazraoui, entrambi di proprietà dei campioni di Germania del Bayern Monaco.

A renderlo noto è il giornalista, nonché esperto di calciomercato in terra tedesca, Christian Falk, secondo cui è stato il procuratore Vincenzo Raiola a proporre i due calciatori alla dirigenza rossonera. Una duplice occasione potenziale di mercato per il Milan, visto che parliamo di due nomi di assoluta qualità e che potrebbero essere acquistati a cifre contenute, almeno in relazione a quello che è il loro effettivo valore. Entrambi, infatti, sono alla ricerca di più spazio e non è affatto escluso che i bavaresi possano optare per una loro partenza, per evitare che ci siano calciatori scontenti in rosa. I loro addii, inoltre, permetterebbero di dare maggior margine di manovra alla società tedesca, storicamente sempre attenta alle dinamiche di bilancio.

Al momento, non risultano mosse concrete da parte del Milan, che intanto ha sul mercato altre priorità e che si è riservato del tempo per riflettere sul possibile doppio colpo dal Bayern Monaco. Se ne riparlerà, di conseguenza, in un secondo momento: qualora dovessero venire a crearsi le condizioni giuste, i rossoneri hanno la possibilità di poter fare sul serio.