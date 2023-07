Dal Milan alla Juve, tifosi rossoneri terrorizzati dall’ipotesi

Caos in casa Milan, dove il duo Furlani-Moncada si è trovato a doversi difendere da un clamoroso scambio proposto dalla Juventus.

In casa Milan il mercato procede spedito dopo gli scossoni di qualche settimana fa, fra acquisti e trattative. I rossoneri hanno infatti ufficializzato i colpi Sportiello e Loftus-Cheek dopo aver invece salutato Tatarusanu e Tonali, nomi che fanno parte della lunga lista di cambi nell’organico rossonero. Hanno infatti lasciato Milanello anche Brahim Diaz, Dest e Ballo-Toure, portando parecchi vuoti da colmare, fra titolari e riserve, alla società del diavolo.

Furlani e Moncada sono infatti al lavoro per cercare una degna riserva di Theo Hernandez sulla sinistra, oltre che per portare avanti le trattative Musah e Reijnders. I due giovani prospetti, rispettivamente di proprietà del Valencia e dell’AZ, potrebbero presto finire nella sponda rossa di Milano, donando più copertura possibile al centrocampo di Pioli dopo l’addio di Tonali. Sulla trequarti è invece ancora in stand-by il nome di Kamada, cui trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime settimane. Sempre inerente alla metà campo rossonera inoltre, una nuova notizia giunge sui quotidiani. A conoscenza della situazione diavolo in quel ruolo, la Juventus sarebbe pronta a proporre un clamoroso scambio al Milan.

Clamoroso da Torino, proposto scambio McKennie-Kalulu

A lanciare il primo allarme per tutti i supporter rossoneri è stata la redazione di Libero. La Juventus vuole Kalulu, a causa dei numerosi problemi nel proprio reparto difensivo. Con la ricerca di una buona uscita per Alex Sandro ed il calo prestazionale di Bonucci e Rugani, la Vecchia Signora sarebbe infatti rimasta con due centrali di ruolo. I soli Bremer e Gatti, con l’aggiunta di Danilo adattato a terzo di destra, non possono infatti puntare a trainare la difesa juventina per tutta la stagione. Ecco dunque che spunta il profilo di Kalulu in ottica Juventus, abile a giocare nella difesa a tre ma anche capace di traslare sulla destra in caso di necessità.

L’idea dei bianconeri sarebbe quindi quella di sfruttare la complicata situazione sulla metà campo rossonera, dove la dipartita di Tonali si è aggiunta all’infortunio di Bennacer e al sempre più probabile addio di Vranckx. Per questo, la Juventus avrebbe offerto Weston McKennie per arrivare al centrale francese, destando non poco scalpore negli appassionati. Dopo una breve analisi però, Furlani e Moncada avrebbero deciso di declinare tale proposta, in quanto non intenzionati a puntare su McKennie. Non è per escluso un ritorno alla carica nell’immediato della Juventus per Pierre Kalulu.