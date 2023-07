Dal Real al Milan: è ufficiale, i dettagli

Il Milan ha annunciato l’arrivo del calciatore dal Real Madrid: i termini dell’accordo sono a favore di entrambe le parti, al termine del prestito.

È un’estate di contatti continui fra il Milan e il Real Madrid. Al termine dell’ultima stagione sportiva, infatti, i blancos hanno richiamato Brahim Diaz. Lo spagnolo con cittadinanza marocchina ha lasciato la Serie A per ritornare alla squadra che l’ha lanciato nel grande calcio e ha così generato un vuoto importante nello scacchiere di mister Stefano Pioli, poi rimediato con l’ingaggio per l’attacco di Christian Pulisic, dal Chelsea.

Mentre Brahim Diaz ha esteso il contratto con i madrileni fino al 2027, il Milan ha proseguito i colloqui con il club di Florentino Perez per il laterale difensivo, Alex Jimenez. Si tratta di garantirsi le prestazioni del calciatore del Real ma avvalersene per la formazione Primavera dei rossoneri. D’altronde si tratta di un classe 2005.

Attraverso i propri canali social, il Milan ne ha notificato l’acquisto, diffondendo che si tratta di un titolo temporaneo con diritto d’opzione di riscatto in favore del Milan, ma al contempo è prevista anche una contro opzione in favore del Real Madrid. A seconda del contributo che darà il giocatore e di quanto manifesterà, i rossoneri hanno un’occasione importante di tesserare un giovane difensore scuola Madrid.

A ispirare e convincere il Milan a procedere all’acquisto, probabilmente è stata anche una certa somiglia di Jimenez con Theo Hernandez, di cui è considerato l’erede sebbene giochi sull’out opposto, ovvero quello di destra. La fisicità del calciatore è sicuramente il suo aspetto più evidente, ma le qualità abbondano anche in termini offensivi. Il giovane laterale in 168 minuti disputati con la casacca del Real Madrid Castilla, durante l’ultima annata, ha collezionato anche un assist oltre ad aver avuto un rendimento costante. Ha già difeso i colori della Nazionale dall’Under-15 all’Under-19.

In patria è considerato pronto per il salto definitivo, sebbene nel corso del tempo sia stato in alcun momento condizionato da qualche problema fisico. Al Milan potrebbero avere lo spazio, la pazienza e la qualità necessaria per consentire ad Alex Jimenez di incamminarsi verso la definitiva esplosione e imporsi in prima squadra, sia a Milano che magari a Madrid.