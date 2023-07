Dalla Spagna, il Milan segue un attaccante: piace anche al Lione

Si aggiunge un altro bomber nella lista della dirigenza rossonera, a lavoro per portare a Milano un vice Giroud.

Il reparto offensivo del Milan è nel mezzo di una rivoluzione. Con l’addio di Brahim Diaz e la volontà di far partire Rebic e Origi, l’attacco ha bisogno di innesti. Oltre a Morata e Dia, sembra ci sia l’interesse per un altro numero 9, ma bisogna accelerare in questo caso. L’attaccante in questione ha passato la stagione in prestito alla Real Sociedad – che lo vorrebbe tenere- ed è corteggiato già da tempo dal Lione.

Interesse per Sorloth del Lipsia: tante le concorrenti

Arrivano news dalla penisola iberica. Relevo riporta l’interesse mostrato dal Milan per Alexander Sorloth, attaccante norvegese di proprietà del Lipsia. Le scorse due stagioni ha giocato in prestito per la Real Sociedad, collezionando in 67 partite ben 16 reti.

Il Lione e la Real Sociedad sono le contendenti insieme al Milan che vorrebbero accaparrarsi il giocatore. Non specificata la richiesta da parte del club tedesco per il prezzo del cartellino, ma non ci si aspettano cifre folli visto la considerazione che ha dato la società per il giocatore stesso.