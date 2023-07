Dall’Olanda, aumenta il pressing sul centrocampista del Milan: cessione ad una condizione

Il Milan vuole continuare a stupire sul mercato, ma prima bisogna anche vendere per fare cassa. In queste ore si sta pensando alla cessione di un centrocampista, che potrebbe trovare nuova linfa in Olanda.

Continua a gonfie vele l’ottimo lavoro della nuova dirigenza rossonera, che dopo il distacco preso da Paolo Maldini sembrava poter sprofondare in un baratro, ma al contrario, è riuscita ad inanellare una serie di tratattive che hanno rivoluzionato totalmente l’intera squadra. Da Loftus-Cheek a Pulisic, fino a Chukwueze e Okafor, questi sono i nomi che hanno letteralmente entusiasmato la piazza, la quale aveva smarrito l’entusiasmo dopo la cessione di Sandro Tonali al Tottenham. Ma di obiettivi da portare a termine ce ne sono ancora tanti, soprattutto sul fronte cessioni.

I rossoneri, infatti, hanno bisogno di vendere sia per fare cassa, ma anche per lasciare spazio ad eventuali nuovi arrivi, ed è proprio in questo senso che si sta procedendo. In queste ore, infatti, si sta lavorando alla cessione di Ballo-Tourè, ormai certo della sua partenza e in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Ma l’esterno rossonero potrebbe non essere l’unico a lasciare Milanello, perchè in questi ultimi giorni, in casa Milan sta prendendo piede anche l’ipotesi di una cessione che appena 365 giorni fa sembrava impensabile.

Dall’Olanda, il PSV non molla De Ketelaere!

Il nome è quello di Charles De Ketelaere, acquistato un anno fa dal Bruges per 35 milioni, ma che non ha rispettato affatto le aspettative che tutto il popolo rossonero si era prefissato su di lui. La stagione appena conclusa è stata una delle più negative, se non la peggiore dall’inizio della sua carriera. Questo, ovviamente, non gioca a favore del Milan che oltre a mantenere l’incognita sulle qualità del calciatore, rischia anche di doverlo ‘svendere’ in caso di un eventuale cessione, rispetto al prezzo al quale è stato acquistato.

Cessione che non si può escludere del tutto, perchè stando a quanto proviene dall’Olanda, un club dell’Eredivise avrebbe messo gli occhi su di lui. Il giornalista Rik Elfrink, ha infatti analizzato la situazione attraverso le colonne di ED, in cui ha parlato di un forte interesse del PSV per il giocatore del Milan, che aveva già provato a prendere nella passata stagione. In queti ultimi giorni però, gli olanedsi avrebbero avviato nuovi contatti con l’entourage del giocatore per capire lo stato della trattativa, ma l’unica possibilità che questa operazione vada in porto è solamente con la formula del prestito con diritto di riscatto.