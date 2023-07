Dzeko decisivo: cessione lampo per il Milan

Il mercato in uscita del Milan potrebbe d’improvviso giungere ad una svolta. Il merito, a sorpresa, sarebbe dell’ormai ex calciatore dell’Inter Edin Dzeko.

Accantonare quanto prima l’annata altalenante vissuta nel corso della stagione 2022/23. Questo l’obiettivo primario del Milan di Stefano Pioli, nel pieno di un ciclo di cambiamenti cominciato ormai dal quel triplice fischio contro il Verona a San Siro. L’addio al calcio di Ibra, l’improvvisa dipartita di Maldini e Massara nonché la cessione di Sandro Tonali avrebbero infatti messo al tappeto chiunque, fatta eccezione proprio per i rossoneri. Il diavolo è difatti risorto dalle ceneri come la più classica delle fenici, deciso ad ardere nei prossimi mesi grazie al nuovo organigramma societario ed ai nuovi innesti.

Furlani e Moncada hanno dunque contribuito all’arrivo in quel di Milano di Sportiello e Loftus-Cheek, con tanti colpi di livello in entrata previsti nelle prossime settimane. Pulisic, Reijnders, Morata e Chukwueze hanno infatti il proprio nome ancora ben saldo sulle liste dei desideri rossoneri, che dovranno ora cominciare ad organizzare le proprie mosse anche sul campo delle cessioni. Un veterano della nostra Serie A potrebbe, di conseguenza, lasciare a breve lasciare il Milan, grazie all’insolita agevolazione sulla trattativa portata dell’attaccante Edin Dezko.

Calciomercato Milan, Dzeko porta Florenzi al Fenerbache

Da ormai due anni nelle fila del Milan, Alessandro Florenzi ha rappresentato una delle pedine fondamentali durante il corso della cavalcata Scudetto 21/22. Le sue prestazioni e la sua ritrovata integrità fisica donarono infatti al Milan un’ottima riserva da inserire a partita in corso, capace di far rifiatare Calabria sulla bassa corsia di destra ma anche di garantire spinta offensiva qualora ve ne fosse bisogno. Purtroppo per lui però, i problemi fisici sono tornati a bussare alla porta di casa Florenzi, con il terzino destro costretto ai box per gran parte dell’annata 22/23, finito di riflesso ai margini dei piani rossoneri.

Per il calciatore italiano vi era già forte aria di cessione, ma quest’ultima potrebbe svilupparsi tramite una trattativa lampo nelle prossime ore. Su Florenzi vi è il forte pressing da parte del Fenerbache, con tale ipotesi che potrebbe essere agevolata a sorpresa da Edin Dzeko. L’ormai ex attaccante dell’Inter potrebbe infatti chiamare a rapporto il terzino, già suo compagno nella parentesi di Roma. Inoltre, il club turco potrebbe sfruttare i rapporti già instaurati con l’entourage del calciatore italiano, in quanto l’agente è il medesimo del bosniaco. Il Milan sarebbe dunque in procinto di salutare Alessandro Florenzi, che approderebbe in Turchia seguendo le orme di tanti suoi connazionali negli ultimi anni.