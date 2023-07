È arrivato a Milano: visite mediche e poi la firma sul contratto

Il nuovo acquisto del Milan è atterrato a Milano, domani lo attendono le visite mediche e, infine, la firma sul contratto. Un altro elemento è quindi pronto ad aggregarsi alla “nuova” rosa a disposizione di mister Stefano Pioli

Il Milan si è mosso molto velocemente in questa stagione di calciomercato, infatti, già sono numerosi gli acquisti in casa rossonera. Dalla fascia esterna, passando per il centrocampo fino all’attacco, il Milan, ha portato avanti una vera e propria rivoluzione per la sua rosa in vista della prossima stagione. I nuovi acquisti del Milan sono tutti dovuti alla cessione di Sandro Tonali che ha fruttato, al club rossonero, 60 mln di euro. Infatti, al momento, l’ammontare delle quote spese dal Milan per i suoi nuovi giocatori è proprio equivalente alla soma ricavata dalla cessione del cartellino del loro centrocampista.

Tra i nuovi giocatori possiamo evidenziare Pulisic, Luka Romero e l’ultimo acquisto dei diavoli, Noah Okafor, atterrato oggi a Milano. L’attaccante del Salisburgo ha ottenuto 34 gol e 23 assist in 110 presenze tra campionato e coppe. Nell’ultima stagione è riuscito a portare a segno 10 gol, uno anche in Champions League contro il Milan.

L’affare che ha portato in casa Milan Okafor

Okafor è un’attaccante del Salisburgo. Al club austriaco andranno 14 mln di euro, bonus compresi per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino dello svedese. Mentre al 23enne, dopo la firma cel contratto, andranno 2 mln di euro a stagione per 4 anni. Il Milan segue Okafor da diversi anni, infatti, Pioli era rimasto particolarmente colpito dalla tecnica del giocatore, il quale, ha mostrato le sue abilità in una partita di Champions League in cui ha anche segnato contro i rossoneri.

Il giovane aveva attirato l’attenzione di Pioli proprio nella partita di andata e di ritorno di Champions League del Salisburgo contro il Milan. Partita in cui, come anticipato, è riuscito a segnare mostrando le sue incredibili doti ai ds rossoneri.

Noah Okafor, attaccante svedese, è atterrato oggi all’areoporto di Milano Linate. Domani, in mattinata, lo attendono le visite mediche con il club rossonero che, se andranno a buon fine, termineranno con la firma del giocatore sul contratto quadriennale con il Milan per 2 mln di euro a stagione. Dopo la firma, Okafor, diventare be ufficialmente un giocatore tesserato del club di Milano e, in rosa, occuperebbe il ruolo di vice di Giroud.