Elena Morali, una Dea fra i tulipani: la scollatura è da sogno (FOTO)

Una dea fra i tulipani: no, non è il titolo di un quadro di Monet, ma la descrizione dell’ultima e incantevole foto di Elena Morali. Followers impazziti.

Elena Morali è una showgirl italiana che ha partecipato a diversi reality e game show. Nascea Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, il 28 gennaio 1990. Appassiona di beauty, make-up e hair-style, dopo il diploma pedagogico lavora come hostess e promoter. Il suo sogno, però, resta quello di entrare nel mondo dello spettacolo, e ci riesce. Nella sua carriera televisiva è apparsa in TV in molteplici occasioni: ne “La Pupa e il Secchione”, “L’isola dei Famosi” e soprattutto “Colorado”, dove ha conosciuto Gianluca Fubelli, in arte Scintilla (comico dello show). I due sono stati fidanzati per parecchi anni, ma da un po’ di tempo la storia è arrivata al capolinea.

Nel corso degli anni le sono stati attribuiti diversi flirt: due tra i tanti quelli con Gue Pequeno, la star del rap italiano, e Super Mario Balotelli, ex giocatore di Inter, Milan e Monza tra le altre. La sua “nuova fiamma” è Luigi Mario Favoloso, concorrente di grande Fratello ed ex di Nina Moric, con cui è attualmente sposata dopo un passato tumultuoso. Con suo marito ne ha passate di cotte e di crude, ma l’evento più eclatante risale allo scorso settembre quando, in vacanza a Phuket (Thailandia), Elena e Luigi sono stati fermati dalla polizia locale per essere in possesso di una sigaretta elettronica, vietatissima in quelle zone lì. Oggi Elena Morali – che non ha mai nascosto il suo tifo per il Milan – lavora come modella e influencer, e può vantare un profilo Instagram di circa 1.8 milioni di followers che la seguono da ogni angolo del mondo.

Elena Morali tra i tulipani, decollété da sogno: fan in visibilio

La showgirl bergamasca si diverte sui suoi social dove, soprattutto con l’arrivo dell’estate, ha iniziato a postare diverse foto in cui viene ritratta in costume. Una manna dal cielo per tutti coloro che la seguono, e che di conseguenza riescono ad ammirare il suo fisico da sogno. Nell’ultimo di questi scatti, in collaborazione con una delle partnership sponsorizzate dalla modella, si può notare il fantastico decollété messo in mostra dalla Morali, che non nasconde la voglia di stuzzicare i suoi fan.

In alcuni dei suoi post, infatti, Elena Morali si diverte ad interagire con le persone che la seguono quotidianamente. Un esempio è il post pubblicato qualche giorno fa, sempre nel campo di tulipani, in cui la descrizione recita: “Tulipani o cocomeri? Cosa preferite?“, che lasciano pensare ad un parallelismo tra i cocomeri e il suo visibilissimo seno.