Escluso dal progetto, Pioli non punterà su di lui: può lasciare il Milan

Primi tagli e primi responsi da parte di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. La tanta abbondanza sulla trequarti ha posto il tecnico ex Lazio a dover escludere un giocatore fuori dal progetto, in attesa di una sua cessione.

Nonostante il suo nome figuri tra in convocati per la serie di amichevoli negli USA, Messias secondo le ultime è stato messo fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. L’ex Crotone infatti dopo due stagioni non ha convinto pienamente il tecnico emiliano che non lo reputa più un elemento indispensabile. Proprio per questo l’esterno sta cercando con il suo agente una nuova meta, non è certo però il suo futuro in Italia, infatti una squadra turca ha messo gli occhi sul calciatore.

Il futuro di Messias

Nicolò Schira con un tweet sul proprio profilo Twitter ha dato preziosi aggiornamenti sul futuro dell’ex Crotone. Infatti su Messias ci sono ben due squadre, il Torino e il Besiktas. Il calciatore insieme al suo agente Gabriele Giuffrida stanno cercando l’accordo con una delle due squadre, il Torino attualmente leggermente in vantaggio. L’offerta dei turchi anche se migliore a livello economico per il calciatore non sembra essere la meta gradita da Messias che vorrebbe rimanere in Italia. L’esterno si può dire che ha deluso le aspettative iniziali, ha mostrato qualche lampo in tante ombre e qualche mugugno di San Siro. Per il brasiliano l’avventura è al capolinea.