Finale di Champions a Milano? C’è la notizia a sorpresa

La notizia arriva direttamente dalla UEFA e anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dichiara ciò che potrebbe accadere nel 2026 o 2027.

Lo Stadio San Siro di Milano è da mesi ormai al centro delle attenzioni del comune di Milano e dei due club milanesi: Milan e Inter. Entrambi i club vorrebbero seguire vie differenti ed abbandonare San Siro a favore di quelli che potranno essere poi in futuro stadi di proprietà delle due squadre meneghine. Il futuro dello stadio “Giuseppe Meazza” quindi è incerto, sicuramente le due squadre sceglieranno vie diverse e probabilmente non condivideranno più lo stesso stadio. Intanto si studiano i possibili scenari prossimi per il San Siro. L’ultima notizia riguarda la Champions League e a comunicarlo sono stati la UEFA e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Milano pronta ad ospitare la Champions League?

La notizia è stata diramata dalla UEFA con un comunicato ufficiale sui propri siti e Milano potrebbe ospitare la finale della Champions League negli anni 2026 o 2027.

San Siro quindi sarà pronta ad ospitare quasi certamente, nel 2026 o nel 2027, la finale di Champions League dato che assieme a Milano l’unica altra candidatura per ospitare la finale della massima competizione per club europea arriva da Budapest, Ungheria, con la Puskas Arena.

Non è la prima volta che lo Stadio San Siro di Milano ospiterebbe una finale di Champions League. L’evento è già accaduto nel 1964/65, dove in finale c’era l’Inter. Poi nel 1969/70, nel 2000/01 e infine nel 2015/16 dove la finale è stata il derby madrileño tra Real Madrid e Atletico Madrid. San Siro ad oggi rimane ancora un punto fermo a Milano e dopo che lo stadio ospiterà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali nel 2026 potrebbe ospitare un altro grande evento che porterebbe entusiasmo nella nostra nazione.

Riguardo la candidatura di Milano per ospitare la finale di Champions anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha speso alcune parole per descrivere l’evento: