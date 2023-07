Dalla Spagna, altro forfait per l’obiettivo del Milan: indizio di mercato?

Milan scatenato sul mercato, dopo aver messo a segno Okafor e praticamente concluso per Chukwueze è a buon punto per un altro colpo.

Dopo la firma e le visite mediche per Okafor arrivato due giorni fa, il club rossonero ha continuato a muoversi sul mercato e non si è fermato alla punta centrale.

Nelle ultime ore i rumors sull’approdo di Chukwueze sono sempre più frequenti. La trattativa, dunque, per il centrocampista potrebbe concludersi tra oggi e domani con lo scambio di documenti che andrebbe a concludere ufficialmente la trattativa e a programmare le visite mediche. Anche secondo i maggiori esperti di calciomercato, come Gianluca Di Marzio, la trattativa sembrerebbe ai titoli di coda con pochi tratti contrattuali ancora da definire per poi arrivare alla stretta di mano definitiva tra Milan e Villarreal.

Milan, passi avanti per Musah: la notizia

Ma il nigeriano non è l’unico obiettivo di centrocampo su cui ha puntato il Milan che sembra pronto ad una rivoluzione dopo la partenza del perno centrale Tonali. La dirigenza sembrerebbe voler fare spesa nel campionato spagnolo. L’ultimo obiettivo puntato è Yunus Musah del Valencia. Il classe 2002 è sotto contratto fino al 2026, ma ha attirato l’attenzione del Milan che vorrebbe puntare su di lui visto il potenziale espresso dal giovane americano che milita nelle fila del Valencia da ormai tre stagioni, passando alla prima squadra dalla Primavera in cui era passato l’anno precedente. Strappato dalle giovanili dell’Arsenal, Musah ha subito dimostrato di avere un passo diverso conquistandosi un posto in prima squadra e vantando già cento presenze in Liga con due gol e due assist.

Secondo il giornalista sportivo Nacho Sanchis, come afferma su Relevo, in mattinata Musah avrebbe svolto il consueto allenamento con la squadra, salvo poi saltare quello pomeridiano per un fastidio al ginocchio. Il giocatore non è nuovo per aver saltato sedute di allenamento nell’ultimo periodo, infatti nel ritiro in Svizzera avrebbe saltato già due sedute su tre.

Un indizio che potrebbe tanto rappresentare una fragilità fisica momentanea data dal problema al ginocchio, quanto un indizio di mercato che sarebbe legato al possibile passaggio al Milan. Intanto la dirigenza rossonera non molla l’obiettivo e continua a seguire con interesse il giovane. Prima, però, i rossoneri vorrebbero concludere l’affare con il Villarreal per Chukwueze, per questo potrebbero volerci altri giorni per conoscere il destino di Musah.