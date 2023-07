Futuro Baldanzi, ipotesi concreta per il Milan? Annuncio a sorpresa di Corsi

La società rossonera sta procedendo lentamente in questa sessione estiva di mercato: molti nomi sono sfumati, ma sul piatto ce ne sono molti altri per i quali è pronto l’affondo.

Dopo la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/2022, in casa Milan ci fu una “rivoluzione societaria”: il club rossonero passò dal fondo Elliot al fondo RedBird, con Gerry Cardinale proprietario dei rossoneri.

Proprio quest’ultimo, nell’ultimo periodo, ha fatto infuriare i tifosi rossoneri, malcontenti della gestione della squadra: Cardinale, infatti, è uno degli artefici degli esoneri di Paolo Maldini e Frederic Massara. E poi la cessione di Tonali al Newcastle, che ha fatto discutere e tutt’ora non è accettata dai supporter del diavolo.

Il mercato del Milan non decolla

Gli addii di Maldini, Massara e Tonali, tre nomi che nessuno si aspettava lontano dalla Milano rossonera, fanno pensare che nessuno in questo Milan è indispensabile. Soprattutto per quanto riguarda giocatori del calibro di Tonali, trascinatori in campo e fuori.

Gli unici due calciatori che attualmente sono sicuri di rimanere in rossonero sono Maignan e Theo Hernandez, due pezzi forti per la formazione di Pioli. E Pioli, appunto: il tecnico è legato al club fino al 2025 e la cavalcata della passata stagione, coronata con lo Scudetto, ha fatto sì che la società rossonera continuasse proprio con lui.

Dopo un periodo di assestamento, il Milan ora deve tornare concentrato sul mercato: in questa sessione estiva di calciomercato, i rossoneri hanno visto sfumare molti obiettivi, tra cui Thuram e Frattesi approdati dai cugini nerazzurri, e stanno riscontrando non poche difficoltà nel chiudere i colpi.

Alla corte di Stefano Pioli, sono arrivati Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Ma questi innesti non bastano, anche perché il Milan ha un centrocampo da ricostruire quasi da capo: Tonali è partito, Brahim Diaz è tornato al Real Madrid e Bennacer rimarrà fuori per tutta la prima parte di stagione.

Calciomercato Milan, tentativo per Baldanzi? Il presidente dell’Empoli fa chiarezza

Per il centrocampo rossonero, tanti sono i nomi accostati al Milan: Samardzic, Kamada, Pulisic, Baldanzi. La priorità attualmente è quella per il centrocampista statunitense del Chelsea, Christian Pulisic: la volontà del calciatore è chiara e le due società dialogano per trovare l’accordo.

Il Milan nel frattempo ha messo gli occhi sul giovane centrocampista dell’Empoli, Tommaso Baldanzi: il classe 2003, cresciuto nel vivaio della squadra toscana, è sbocciato definitivamente nella passata stagione grazie a Paolo Zanetti, che lo ha confermato in prima squadra.

A far chiarezza sul giovane centrocampista, però, è proprio il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi che, durante il premio Fair Play Menarini a Firenze, è intervenuto ai microfoni di tuttomercato.web e ha parlato così del proprio giocatore: