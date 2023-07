Futuro in bilico per un rossonero, piace al Bologna: richiesta di Thiago Motta!

Al Bologna non interessa solo Ballo-Tourè, ma anche un attaccante rossonero che può partire senza troppi problemi.

Il Bologna intenzionato a fare shopping a Milanello. La società rossoblu ha avviato i contatti con il Milan da tempo per Ballo-Touré, ma a quanto pare non è l’unico calciatore rossonero che piace. In questo caso non c’entra il reparto difensivo, ma si parla di un attaccante con contratto in scadenza a giugno 2024. Il Bologna deve accelerare però, non è l’unica squadra in Italia a volerlo.

Thiago Motta strizza l’occhio a Jr.Messias

Secondo a quanto scritto sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe solo il Torino sull’esterno brasiliano. Junior Messias piace anche al Bologna trainato da Arnautovic e Orsolini. L’ex Crotone è stato oggetto di discussione durante gli incontri per Ballo-Touré, obiettivo concreto per la fascia sinistra bolognese.

Il 32enne è sempre più lontano da Milano, visto anche gli obiettivi di mercato rossonero che lo porterebbero ai margini del progetto. La scorsa stagione il brasiliano ha collezionato 6 reti in 36 presenze con il Milan.