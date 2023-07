Futuro Pulisic, il Milan tenta l’affondo: presentata un’offerta al Chelsea

Dopo Loftus-Cheek il Milan prova l’assalto ad un altro giocatore della squadra londinese, presentando un’offerta al club.

L’attaccante statunitense ex Borussia Dortmund è uno dei tanti nomi in uscita del Chelsea. Lo shopping sfrenato della passate sessioni di mercato ha porta ad avere molti esuberi, tra cui Christian Pulisic. Sono molti i club interessati, uno su tutti il Milan che sembra abbia già un accordo con il giocatore. Dall’Inghilterra arriva la notizia di un’offerta dei rossoneri, che renderebbe concreta la volontà di acquistare l’attaccante.

Milan mette sul piatto 14mln per Pulisic

Stando a quanto riportato pochi minuti fa dal The Athletic, c’è un’offerta da parte dei rossoneri per il 24enne Christian Pulisic. Il Milan pare abbia offerto ai blues 14 milioni di euro, per acquistare le prestazioni del giocatore. Il Milan vede in lui il compagno d’attacco perfetto per Olivier Giroud, tanto riportare il Milan a combattere per tutti i trofei stagionali.

Fortunatamente per i rossoneri, con il Chelsea c’è un buon rapporto, basti pensare Loftus-Cheek pochi giorni fa o Tomori. Pulisic ha ancora un anno di contratto con il club inglese, che valuta il giocatore con una cifra più alta rispetto a quella offerta dalla società di Cardinale. Adesso la parola va al Chelsea che analizzerà l’offerta e con ogni probabilità strutturerà una controproposta.

Le alternative per il Milan

I rossoneri sono molto attivi sul mercato e non vogliono soffermarsi solo sull’americano. Altri attaccanti da tempo sono in trattativa con il club, per sondare il terreno e capire se c’è la possibilità di iniziare una nuova avventura insieme. Luka Romero sembra pronto ad essere ufficializzato, classe 2004 della Lazio protagonista allo scorso mondiale under 20. Per il giapponese Daichi Kamada invece situazione in stallo, con la società meneghina che sta temporeggiando per sfruttare al meglio il suo ultimo slot per gli extracomunitari.

Per il ruolo di prima punta si parla tanto di un possibile ritorno in Italia di Alvaro Morata. L’ex Juve che piace molto al Milan, i suoi 20 milioni di euro di clausola rescissoria non sembrano essere un grosso problema, per questo fondamentale l’incontro con l’agente in programma. Dentro casa occhi puntati su Boulaye Dia, l’attaccante della Salernitana che ha sorpresa tutta Italia per la sua fantastica stagione da esordiente. Appena riscattato dai campani, che potrebbero essere tentati da una plusvalenza immediata.