Germania, Francia e non solo: quante opzioni per lasciare il Milan

Il giocatore è ormai sempre più vicino a lasciare il Milan ma su di lui c’è già l’interesse di diverse squadre straniere tra cui un club tedesco ed uno francese.

Il mercato del Milan quest’anno ha come unico obiettivo quello di rafforzare la rosa per tornare a vincere nelle prossima stagione di Serie A. Motivo per il quale il club rossonero è pronto ad acquistare ma anche a cedere giocatori e tra i diversi nomi a rispuntare è quello di un giovanissimo fortemente voluto da Maldini un anno fa dal Club Brugge per 35 milioni di euro, si tratta del classe 2001 Charles De Ketelaere.

Sul giovane giocatore si avevano tante aspettative che non sono poi state soddisfatte durante l’anno, infatti De Ketelaere a livello di numeri in un intero anno calcistico conta zero gol e un solo assist, arrivato durante la terza giornata contro il Bologna proprio a San Siro. Maldini aveva voluto il ragazzo al Milan perchè ci aveva sicuramente visto grandi potenzialità per essere così giovane e infatti il su ìo talento non è mai stato messo in discussione, ma evidentemente il giovane centrocampista non ha ancora maturato abbastanza personalità per reggere il peso della maglia e delle ambizioni del Milan.

Pioli ha cercato di dargli diverse possibilità durante le varie gare disputate, ma purtroppo il ragazzo non si è mai veramente acceso e questo potrebbe essere un problema anche per la nuova stagione che sta per iniziare visto che il mister potrebbe optare anche per un 4-3-3 come nuovo modulo, in cui però De Ketelaere verrebbe comunque escluso per le sue caratteristiche.

Il Lipsia e il Lens mettono gli occhi su De Ketelaere

Questa situazione ha portato dunque il Milan a pensare veramente di lasciarlo partire durante questa finestra di mercato e secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera le squadre interessate al giocatore non mancherebbero.

Tra i vari club sul giovane c’è l’Aston Villa, che addirittura starebbe facendo un forte pressing per portare il giocatore in Premier League, ma ci sarebbero anche altri club esteri su di lui che interesserebbero altri campionati. Sul numero 90 rossonero, infatti ci sono anche il Lipsia in Bundesliga che il Lens in Ligue 1 ed entrambe le squadre si sono qualificate in Champions League.

Il Milan per De Ketelaere chiede 28 milioni di euro circa, in modo da non perdere assolutamente nulla a bilancio dell’oneroso acquisto portato a termine la scorsa estate. Inoltre i soldi di un’eventuale cessione di De Ketelaere verrebbero reinvestiti. Gli acquisti in casa Milan sono ancora diversi e il tecnico dei rossoneri vorrebbe ancora due centrocampisti, un esterno di attacco ed un centravanti che possa far rifiatare Olivier Giroud.