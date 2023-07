Giroud, l’Arabia Saudita tenta anche l’attaccante del Milan? L’agente fa chiarezza

Olivier Giroud si appresta a vivere la sua terza stagione di fila con la maglia del Milan. L’agente del calciatore, Michael Manuello intanto, è intervenuto ad un portale arabo svelando qualche retroscena di mercato proveniente dall’Arabia Saudita per il francese.

A 365Scores Arabic, l’agente di Giroud ha rivelato di aver ricevuto alcuni contatti. Voci, nei confronti dell’attaccante rossonero, subito però spente, sottolineando l’intenzione di restare al Milan nella prossima stagione.

Milan, le parole di Michael Manuello

Queste le parole di Michael Manuello, intervenuto per far chiarezza sul futuro del calciatore:

“Siamo stati contattati da diversi intermediari. Abbiamo sempre dato loro la stessa risposta: “La prossima stagione Olivier Giroud giocherà nel Milan”. Ha poi aggiunto: “Potremmo prendere in considerazione la possibilità di venire lì o in un altro Paese la prossima estate, ma non in questa”.

Olivier Giroud è arrivato al Milan nell’estate 2021 dal Chelsea, per una cifra pari ad un milione di euro. L’attaccante francese ha sicuramente rispettato le aspettative, rivelandosi una delle pedine principali e fondamentali della squadra di Pioli. Il classe ’86 vanta in rossonero 85 presenze e 32 gol ed è legato al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024.