Giroud esalta Leao: “Può raggiungere Mbappè”, poi il commento sul futuro

Olivier Giroud ha di recente rilasciato un’intervista a DAZN, dove ha parlato della stagione che sta per iniziare e di molte altre cose.

Giroud si appresta a giocare un’altra stagione al Milan, dove nel corso di questi anni è stato un calciatore fondamentale, ma soprattutto di riferimento per tutti i suoi compagni di squadra.

Le parole di Olivier Giroud

“Mi è mancato il pallone, ho giocato con i miei bimbi, ma sono felice di essere tornato ad allenarmi. E’ bello rivedere i miei compagni e anche i ragazzi nuovi che sono arrivati”, ha annunciato il centravanti francese, che dunque non vedeva l’ora di tornare in campo per fare la cosa che più ama.