Giulia Pastore e Tonali insieme in barca: l’ultimo sole prima di Newcastle (FOTO)

Sandro Tonali è passato al Newcastle ma intanto si gode gli ultimi raggi di sole in compagnia della sua dolce metà. L’ultima foto al mare.

Sandro Tonali al Newcastle rappresenta, finora, il colpo di scena forse più inatteso del mercato estivo. Il centrocampista classe 2000 veniva considerato da tutti come una potenziale bandiera del Milan, vista anche la dichiarata fede rossonera e l’attaccamento alla maglia mostrato nei tre anni di militanza. La realtà, però, si è rivelata diversa ed ha fatto malissimo ai milioni di tifosi del Diavolo sparsi in giro per il mondo.

Alla fine i soldi e l’opportunità economica hanno prevalso sui sentimenti e sulla passione. Impossibile per il Milan rifiutare i 70 milioni offerti dal Newcastle; difficile per Tonali dire di no all’opportunità di calcare i campi della Lega più importante al mondo e farlo per cifre di molto superiori a quelle percepite in Italia. Nel frattempo il centrocampista rossonero, in attesa di iniziare la sua nuova avventura in Premier League, si gode gli ultimi raggi di sole in compagnia di Giulia Pastore, sua dolce metà. La foto pubblicata su Instagram strappa un sorriso ai fan della coppia.

Giulia Pastore e Tonali, lo scatto prima della ripartenza: insieme in barca!

Con un po’ di (normalissimi) alti e bassi la relazione tra Giulia Pastore e Sandro Tonali, ex calciatore del Milan, prosegue dal 2019. Entrambi 23enni, nati nel 2000, i due si sono fidanzati quattro anni fa e sono uniti ancora oggi da un forte sentimento. Se di Tonali sappiamo tutto – o quasi – è bene specificare chi è Giulia Pastore: una già nota e affermata – nonostante la giovane età – modella e influencer che ha collaborato con marchi importanti ed è riuscita così a costruirsi una sua immagine e un percorso professionale di successo.

La storia tra i due giovani ragazzi, almeno a vedere i profili social, continua a gonfie vele. Nell’ultima foto pubblicata sulle Instagram stories, vediamo Tonali e Giulia Pastore godersi – in barca – gli ultimi giorni di spensieratezza prima dell’inizio del nuovo percorso con il Newcastle. La stagione dei Magpies a breve entrerà nel vivo e Tonali dovrà farsi trovare pronto: sulle sue spalle l’enorme responsabilità dovuta ai 70 milioni di euro spesi per acquistarlo. Vedremo come saprà rispondere il centrocampista della Nazionale, ma nel frattempo c’è spazio per le ultime giornate di sole e spensieratezza. Niente di più importante per ricaricarsi al meglio in vista dei prossimi impegni.