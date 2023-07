“Ha rifiutato due club per il Milan”, chiusura imminente

Il Milan lavora per mettere a segno il suo ottavo colpo stagionale di mercato e le prossime ore potrebbero essere decisive per arrivare alla fumata bianca.

I rossoneri sono senza ombra di dubbio i protagonisti di questa sessione di mercato, nonostante l’apertura dello stesso sia stata totalmente disastrosa. Il divorzio dal Milan, prima di Maldini e poi di Tonali, infatti, avevano in un primo momento destabilizzato l’intero ambiente di Milanello e tutta la tifoseria rossonera, che aveva manifestato contrariamente e animatamente alle scelte prese dalla nuova società.

Ma da li in poi è iniziata la totale rivoluzione Milan, che in meno di un mese ha messo a segno colpi notevoli e per una spesa totale di oltre 100 milioni di euro. Da Reijnders a Loftus-Cheek, fino a Pulisic e Okafor, fino all’ultimo arrivato Chukwueze. Sono questi i nomi che hanno infiammato l’animo dei supporters rossoneri, che ora sognano di vivere le stesse emozioni provate in quel pomeriggio di Sassuolo, quando l’Italia intera si tingeva di rossonero.

Musah, rifiutati due club pur di andare al Milan!

Ma per far si che questo possa avvenire, bisognerà perfezionare la rosa in ongi minimo reparto, soprattutto se consideriamo che il Milan dovrà partecipare anche alla Champions League e allora, avere l’organico più lungo possibile può rivelarsi fondamentale fino alla fine della stagione che sta per cominciare. Proprio per questo, la dirigenza di Milanello continua a lavorare arduamente sul mercato, con Cardinale che sta cercando di mettere a segno l’ottavo colpo di mercato in entrata.

Il nome in questione è quello di Yunus Musah, pronto a rinforzare ulteriormente la mediana del Milan, che dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders inizia a prendere forma. Nei giorni precedenti sono stati avviati i contatti con il Valencia, che chiede una cifra di almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Cifra che i rossoneri sono disposti a versare e proprio per questo, si attendono passi decisi e risolutivi nelle prossime ore, soprattutto dopo quanto emerso in queste ultime ore dall’Inghilterra. Stando a quanto riportato dal portale britannico The Athletic, infatti, Musah starebbe facendo carte false pur di approdare alla corte di Stefano Pioli e il suo ultimo gesto ne è la prova concreta. Secondo la fonte inglese, sarebbero state rifiutate le proposte di due club di Premier, Fulham e West Ham, che sono pronti a darsi battaglia nell’ennesimo derby, pur di ostacolare e mettere in discussione i piani del Milan, che resta comunque più che fiducioso per il buon esito dell’operazione.