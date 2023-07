Il giovane italiano al Milan: sarà lui il vice Theo

Un nuovo capitolo in ambito calciomercato si apre in casa Milan, dove i rossoneri avrebbero definitivamente scelto il giovane italiano per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.

Non accenna minimamente a diminuire l’entusiasmo dei tifosi e dei media nei confronti del calciomercato messo fin qui a referto dal Milan. I rossoneri sono infatti re incontrastati della sessione estiva in Italia, con il lavoro portato avanti da Furlani e Moncada capace di far gioire i supporter del diavolo nonché di far rabbrividire tutti gli avversari all’ascolto. Cominciato in sordina con il solo colpo Sportiello e gli addii di Brahim Diaz e Tonali, il mercato in entrata rossonero ha conosciuto un vero e proprio exploit nelle settimane a venire, lasciando di stucco l’intero panorama calcistico italiano.

Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders ed ora anche Okafor e Chukwueze in procinto di essere ingaggiati dal Milan, cui lista di colpi nella sola sessione estiva rischia di passare alla storia come una delle migliori di sempre. Rivoluzione dunque in corso in quel di Milanello, dove ancora non si è sazi ed in cui si cercherà di chiudere nel breve periodo anche l’acquisto del giovane Musah dal Valencia. Nel frattempo, gli stessi rossoneri sono alle prese con ulteriore compito da svolgere in entrata, con Furlani e Moncada che avrebbero definitivamente scelto il profilo su cui puntare in qualità di vice-Theo.

Calciomercato Milan, il vice-Theo è Calafiori

Si prepara a salutare Milanello dopo appena due stagioni in rossonero Ballo-Toure, non convocato da mister Pioli per la tournée pre-campionato negli States a causa degli interessi di Bologna, Nizza e Fulham per il senegalese. La sempre più probabile dipartita di quest’ultimo ha dunque scoperto un nuovo tassello da riempire in casa Milan, alla ricerca ormai da diverse settimane di un vice per Theo Hernandez. Dopo tanti summit e tanti nomi però, la dirigenza del diavolo sembrerebbe essere finalmente giunta d’innanzi al profilo di mercato ideale.

Trattasi di Riccardo Calafiori, terzino classe 2002 scuola Roma ed in forza al Basilea dal 2022. Il giovane italiano potrebbe infatti lasciare la squadra elvetica dopo appena un anno nel campionato svizzero, caratterizzato da 23 presenze ed un assist per l’ex giallorosso. Secondo Tuttosport, il Milan sarebbe in procinto di ultimare l’offerta ufficiale da presentare al club rossoblu di Svizzera, con le principali sensazioni in merito ad un imminente approdo di Calafiori in rossonero che appaiono positive. Il Basilea valuta il giovane fra i 5 ed i 10 milioni, con i prossimi giorni che saranno fondamentali per capirne di più in merito allo svolgimento dell’operazione.