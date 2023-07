Il grande ritorno è saltato: il Milan ha detto no

Sfuma un ritorno in casa Milan, con la società rossonera rivelatasi ufficialmente contraria a tale scenario.

Procede a gonfie vele il super lavoro fatto in ambito mercato dal duo Furlani e Moncada. Subentrati a Maldini e Massara fra lo scetticismo generale, i due hanno contribuito a regalare gioie al popolo rossonero sin dai primi giorni, sopperendo alla necessaria partenza di Tonali con gli ingaggi di Loftus-Cheek e Pulisic. I due ex Chelsea promettono dunque di donare ancor più qualità ed esperienza alla rosa del Milan, che ancora continua però la caccia a profili passati per il club londinese.

Dopo l’addio al calcio di Ibra ed il flop Origi, per dar manforte a Giroud si pensa a Morata. Furlani e Moncada hanno infatti deciso di puntare sull’attaccante spagnolo dopo aver preso nota delle insidie presenti invece sulla pista Scamacca. Per Morata potrebbe dunque profilarsi ben presto all’orizzonte un nuovo e radioso futuro italiano, dopo la doppia parentesi juventina e l’ultima stagione ricca di gol passata con la maglia dell’Atletico Madrid. L’asse Milan-Chelsea ha però nuovamente rischiato di finire alla ribalta nelle ultime ore, con un possibile ritorno in maglia rossonera bocciato però dallo stesso club di Milano.

Calciomercato Milan, niente ritorno per Aubameyang

Da ormai parecchi mesi la situazione punta centrale ha tenuto banco negli uffici di Milanello. Questo, a causa dei pochi bonus portati quest’anno dall’investimento fallito di Origi, affiancato inoltre da un Giroud sempre più in là con l’età e da un Ibrahimovic fermo ai box per l’intera annata. Con il ritiro dello svedese ed una primavera in più sulle spalle del francese dunque, in casa Milan è divenuta un obbligo la ricerca di una nuova prima punta, che possa alternarsi ai vertici della squadra con Giroud e che possa soprattutto sostituire un Origi sempre più in uscita. Per tanti mesi di ricerca dunque, tanti sono stati i nomi affiancati al Milan, partendo dagli sfumati Scamacca e Thuram fino ad arrivare all’ormai obiettivo cardine Morata.

In molti però dimenticano il nome del primo vero profilo visionato dal Milan ormai agli albori di maggio, identificato dalla società rossonera come vera e propria occasione a basso costo. Trattasi del gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, di proprietà del Chelsea e già con un passato in quel di Milano fra il 2005 ed il 2008, all’interno del settore giovanile rossonero. Reduce da una sfortunata annata con i blues, con poche presenze ed altrettanti pochi gol, Auba era stato dunque cercato dal Milan per un romantico quanto spettacolare ritorno. Il tutto, sarebbe stato reso possibile anche grazie all’amore mai nascosto del calciatore verso l’ambiente e la città italiana.

Dopo attente riflessioni però, Furlani e Moncada sono giunti finalmente ad una conclusione definitiva, ovvero quella di scartare tale ipotesi. Tutto ciò, a causa dell’età avanzata del classe ’89 e del lauto ingaggio percepito dal gabonese, che hanno dunque reso il ritorno di Aubameyang al Milan un sogno irrealizzabile.