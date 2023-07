Il Milan accoglie il nuovo acquisto: a giorni l’arrivo in Italia

Il Milan ha definitivamente chiuso la trattativa, c’è la fumata bianca sul colpo in entrata: spunta la data sul suo arrivo in Italia.

Dopo una trattativa estenuante durata settimane, è ufficialmente arrivata la fumata bianca tra Milan e Chelsea: il 24enne Christian Pulisic sarà un nuovo giocatore del Diavolo per 20 milioni di euro più uno di bonus. L’americano diventa il quinto giocatore arrivato dai Blues negli ultimi anni, confermando gli ottimi rapporti tra le due società.

Partito con un iniziale scossone, dovuto alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il mercato dei rossoneri sta cominciando a decollare e quello di Capitan America si tratta del terzo acquisto di questa sessione estiva dopo Marco Sportiello, arrivato a parametro zero, e Ruben Loftus-Cheek, anche lui arrivato dai londinesi come l’ex Borussia Dortmund.

Pulisic e Milan presto sposi, lunedì il possibile arrivo

Il capitano degli Stati Uniti e il club di via Aldo Rossi si sono a lungo cercati e finalmente si sono trovati. Gli ex campioni d’Italia hanno sempre rappresentato per il classe ’98 la prima scelta, anche quando gli assalti dell’Olympique Lione si facevano più insistenti. Ora dopo l’accordo raggiunto tra i due club, il matrimonio può finalmente compiersi.