Il Milan chiama, il romanista tentenna

Altro colpo in ottica entrata per il Milan, con i rossoneri pronti a sondare il terreno per il calciatore della nostra Serie A.

Completamente scatenato il duo di mercato di casa Milan Furlani-Moncada, vicino a chiudere il quarto colpo del calciomercato rossonero in sole due settimane. Il nuovo binomio societario, entrato a gamba tesa dopo la sorprendente dipartita di Maldini e Massara, è infatti riuscito a portare all’ombra del Duomo profili come Sportiello e Loftus-Cheek, sopperendo subito all’addio di Tonali ed alle poco convincenti prestazioni di Ciprian Tatarusanu. Poi, il vero e proprio sprint, capace di far sognare tutti i tifosi del diavolo all’ascolto.

L’arrivo in quel di Milano di Christian Pulisic è infatti il vero e proprio colpo da 90 che tutti aspettavano in casa Milan, ora pronto a sfoderare una corsia di esterni all’insegna di Rafael Leao sulla sinistra e dello statunitense sulla destra. Il colpo Reijnders rappresenta invece la ciliegina sulla torta di 15 giorni da sogno, tinti completamente di rossonero. Il Milan non ha però la minima intenzione di alzare il piede dall’acceleratore, con ancora tanti colpi in canna per Furlani e Moncada. I due avrebbero infatti individuato un possibile profilo perfetto per le esigenze rossonere, direttamente dalla nostra Serie A e dalla rosa dei rivali.

Calciomercato Milan, idea Spinazzola come vice Theo

Ormai in uscita dalla Roma, Leonardo Spinazzola è entrato a far parte da qualche ora della lista dei desideri targata Milan, alla ricerca di un terzino sinistro dopo l’addio di Ballo-Toure. Quest’ultima dipartita ha reso infatti Theo Hernandez l’unico profilo di ruolo, con la corsa alla riserva ormai entrata nel pieno fra gli uffici di Milanello. Da qualche tempo implicato esclusivamente da esterno di centrocampo nella Roma di Mourinho, l’italiano ha più volte dimostrato di dare il meglio di se in qualità di terzino, come assaporato ai tempi della sua esperienza alla Juventus nonché durante la magica e vincente spedizione di Euro-2021.

L’unica nota dolente è rappresentata dalla fragilità dell’ex Atalanta, spesso ai box per motivi di natura fisica. Tale ostacolo potrebbe però essere surclassato dal ruolo da riserva che Spinazzola andrebbe effettivamente a ricoprire in quel di Milano, che ne diminuirebbe gli sforzi sul campo ma che appunto non convincerebbe lo stesso terzino italiano. Quest’ultimo non sarebbe infatti propenso ad accettare un impiego sporadico nel team rossonero, che da poco ha effettuato un sondaggio per il calciatore con l’intento di strapparlo ai giallorossi. Spinazzola dunque riflette, tentato dall’ipotesi Milan ma ancor di più dalle offerte in arrivo dall’Arabia. In terra saudita l’italiano sarebbe infatti sicuro di un impiego da titolare nonché di un ingaggio tre volte superiore all’attuale salario percepito.