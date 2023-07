Il Milan fa un favore a Mourinho: lo “scambio” accontenta tutti

Il Milan e la Roma potrebbero essere protagoniste di un importante operazione di mercato che riguarderebbe entrambe con i rossoneri pronti a far un “favore” a Mourinho!

Quando c’è il calciomercato aperto ci sono intrecci spesso imprevedibili, che possono riguardare anche veri e propri “favori” tra le squadre. In questo caso sono Milan e Roma, le due compagini interessate. Ed è il club giallorosso a poter usufruire di un favore da parte dei meneghini. Lo “scambio” può accontentare tutti!

Non un vero e proprio scambio tra queste due squadre, al momento non è previsto un passaggio di nessun calciatore dalla Roma al Milan in maniera diretta. Ma tramite terzi la situazione riguarda entrambi. Questi terzi sono gli inglesi del West Ham, vincente dell’ultima Conference League.

Il Milan fa un favore a Mourinho?

Nella rosa dei successori nell’albo d’oro della Roma c’è quel Gianluca Scamacca che tanto è bramato a Roma, sponda giallorossa. L’ex Sassuolo gioca a Londra (nel West Ham) dallo scorso campionato, ma può partire dopo solo un anno in Premier League. I capitolini lo seguono con interesse e sarebbe stato individuato come il profilo giusto per affiancare Belotti in attesa del recupero di Abraham. Il rinforzo giusto lì in avanti. Al Milan, invece, c’è Divock Origi, che nell’anno passato in rossonero non si è per nulla messo in luce. Esperienza negativa per l’attaccante belga, e il suo addio sembra ormai cosa certa. Si attende solo il momento giusto per trasferirsi in un altro club. E ogni giorno può essere quello decisivo.

Dunque l’affare che potrebbe accontentare tutti e far sbloccare il mercato di almeno tre club è il passaggio di Origi proprio al West Ham. Le parti sono vicine ma c’è ancora da trattare. Di sicuro il trasferimento di Origi potrebbe facilitare le operazioni. Il belga vede di buon grado il ritorno in Premier League dove è esploso con la maglia del Liverpool, vincendo anche tanti trofei. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta sulla formula che può sbloccare l’affare.

Questo libererebbe l’approdo di Scamacca alla Roma. Il West Ham lascerebbe partire l’attaccante azzurro per una cifra non inferiore ai 23/24 milioni di euro, con bonus raggiungibili con le presenze e la qualificazione in Champions League. La formula sarebbe di prestito con obbligo di riscatto. Staremo a vedere se nelle prossime ore l’affare si concretizzerà o meno.