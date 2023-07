Il Milan fra le inglesi: in corsa per un super talento

I rossoneri sembrano aver messo gli occhi su un talento belga che tanto bene ha fatto nel campionato francese. La concorrenza su di lui però è spietata

Molti italiani lo ricorderanno quando, con grande probabilità, lo hanno visto giocare per la prima volta contro la Nazionale di Roberto Mancini. In quell’occasione andava di scena all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Italia-Belgio, valida per Euro 202o. Grazie a quella vittoria (2-1, ndr) firmata Barella-Insigne, gli azzurri staccarono il pass per la semifinale, il resto poi è storia con gli Azzurri sul gradino più alto d’Europa. Ma tornando a Italia-Belgio, in quell’occasione non passò affatto inosservata la super prestazione di Jeremy Doku, esterno offensivo classe 2002, attualmente in forza al Rennes. In quella circostanza fu proprio da un’accelerazione repentina di Doku che, fattesi beffe di Di Lorenzo in area, conquistò un calcio di rigore trasformato poi da Romelu Lukaku.

Sul talento belga della Ligue 1 però è pronta una vera e propria asta di mercato. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, Doku interessa a Milan, Napoli, Liverpool e Aston Villa. Proprio i Villains, allenati da Unay Emery, sembrerebbero essere in leggero vantaggio sul giocatore. Doku gradirebbe la destinazione Premier, ma al momento i britannici stanno trattando con i tedeschi del Bayer Leverkusen per chiudere, per 50 milioni, un altro talento, Moussa Diaby. Nonostante le richieste blasonate dall’Italia, Doku sarebbe orientato ad un trasferimento in terra inglese, in quanto preferirebbe quel campionato alla nostra Serie A.

Milan, arriva Chukwueze: risolto un problema

Doku all’Aston Villa? Nessun problema, perché il Milan ha preso un altro esterno. Con l’arrivo di Pulisic che potrebbe svariare su tutto il fronte d’attacco, il Milan aveva bisogno di un’ala destra. Junior Messias è dato nella lista dei possibili partenti insieme ad Ante Rebic e Divock Origi (gli ultimi due saranno esclusi dalla tournè americana per scelta tecnica, ndr). Sfumato Danjuma, esterno olandese del Villareal, che ha preferito unirsi all’Everton, il Milan ha trovato l’accordo con il Villarreal per Samuel Chukwueze.

Jeremy Doku dal Rennes era un profilo con quelle caratteristiche e sarebbe stato un colpaccio per il Diavolo. Nella passata stagione il belga ha giocato 29 partite e messo a segno 6 gol. Secondo Transfermarket, celebre portale di mercato, il valore del gioiellino francese dovrebbe aggirarsi intorno ai 28-30 milioni. Il Milan però ha scelto Chukwueze, arrivato per circa 20 milioni.