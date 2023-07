Il Milan li mette alla porta: la drastica decisione di Pioli

Il Milan potrebbe mettere alla porta due dei suoi calciatori. La decisione arriva direttamente da mister Stefano Pioli: i motivi.

Furlani, Moncada e D’Ottavio sono a lavoro per completare la rosa di giocatori da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli, per l’inizio della stagione 2023-24. Questa per i rossoneri dovrà significare il riscatto dopo un’annata di alti e bassi che non hanno convinto. Appena poche settimane fa Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo addio al calcio. Brahim Diaz ha fatto rientro al Real Madrid e, fra gli altri, c’è stata la criticata cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Da parte sua la dirigenza del Milan ha già corso ai ripari che nuovi ingressi in squadra, che motivano i tifosi e fanno ben sperare, nonostante sia stato difficile non storcere il naso quando il duo Maldini-Massara ha lasciato la gestione sportiva del calciomercato rossonero per decisione della società. Pulisic, Loftus-Cheek, Luka Romero, Marco Sportiello sono stati fra i primi ma non i soli a essere annunciati come rinforzi.

Tutti partiranno per la tournée estiva alla quale il Milan ha deciso di prendere parte negli Stati Uniti. La nuova stagione, infatti, ha preso avvio a inizio luglio a Milanello e proseguirà in maniera itinerante. Il 20 luglio, infatti, ci sarà un primo test contro il Lumezzane, poi il venerdì della stessa settimana si parte per gli States. Nell’occasione gli avversari saranno di grande spicco.

Milan, due giocatori verso l’esclusione dalla tournée negli Stati Uniti: i motivi

Il Milan affronterà prima il Real Madrid, il 24 luglio; poi ci sarà il confronto con la Juventus di Massimiliano Allegri il 28 luglio mentre il 2 agosto giocherà contro il Barcellona. Saranno sfide importanti per valutare l’amalgama della nuova rosa a disposizione di mister Pioli e studiare la migliore strategia per affrontare il campionato e la Champions League.

Proprio perché i giocatori sono consapevoli del valore che avrà questo tour, ogni decisione dell’allenatore avrà un peso specifico sia in sede di calciomercato che in generale fra i vari equilibri interni. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sono allertati Divock Origi e Ante Rebic. Pare chel’allenatore insieme alla società stiano pensando di non portarli negli Stati Uniti poiché in uscita. La decisione non è ancora ufficiale, bensì in fase di valutazione. Molto dipenderà dal loro stato di forma ma anche dall’evoluzione delle proposte che arrivano ai rossoneri per i due profili.