Il Milan pensa al futuro: nel mirino l’attaccante dello Sturm Graz!

La dirigenza rossonera a lavoro per progetti a lungo termine. Dal campionato austriaco spunta un nuovo volto per il reparto offensivo.

Per il Milan non si parla solo di Morata e Taremi. La società guarda oltre, cercando giovani di prospettiva che possano garantire la nascita di un ciclo vincente. Questo è stato individuato in un giovane attaccante, classe 2003, attualmente in forza Sturm Graz. Sarà lui il bomber rossonero del futuro?

Si tenta il colpo in attacco per Emanuel Emegha

Il Corriere dello Sport parla di un altro profilo per cui il Milan sta facendo sul serio. I rossoneri trattano per un un attaccante giovane da far crescere, ma che potrebbe dare in futuro grosse soddisfazioni: Emanuel Emegha. Il 20enne nigeriano stuzzica il palato del diavolo con i suoi 9 goal nel campionato austriaco con lo Sturm Graz e la rete al debutto in Europa League.

L’accordo con il club austriaco potrebbe arrivare con una cifra che si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro. Nonostante la giovane età, Emegha può vantare già di aver calpestato campi importanti come l’Olimpico di Roma, nel match contro la Lazio dello scorso ottobre in EL.