Il Milan preme per il rinnovo: dopo Ibra sarà lui il leader dello spogliatoio!

Attualmente, il reparto difensivo non rientra tra le preoccupazioni principali del club rossonero, specialmente dopo l’arrivo di Sportiello come vice di Maignan; nonostante ciò, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sono ancora alcuni punti interrogativi per la squadra di Pioli.

In primo luogo, si deve riflettere sulla situazione di Gabbia, il quale è da tempo entrato nel mirino di diversi club come possibile prestito; poi, resta anche da valutare l’interesse di club come Fulham e Hoffenheim nei confronti di Ballo-Touré.

Kjaer, nuovo leader per lo spogliatoio rossonero?

Analizzati entrambi i fattori, emergono diverse conclusioni: innanzitutto se Gabbia dovesse spogliarsi della maglia rossonera, il club non risentirebbe di particolari mancanze, considerando che il vuoto andrebbe immediatamente colmato da giocatori come Tomori, Thiaw, Kalulu e Kjaer. Da non dimenticare poi che, nei prossimi mesi, resta da valutare il rinnovo di Kjaer, il quale potrebbe far parte del club ancora per dodici mesi.

Quest’ultima decisione non dipenderà solamente dal rendimento in campo del difensore danese, ma anche dalla sua tenuta fisica, considerato anche che nel 2024 compirà 35 anni. Ad ogni modo, dopo l’addio di Ibra, infatti, Kjaer è diventato una figura di riferimento nello spogliatoio, tanto avere tutte le carte in regola per assumere le veci di nuovo leader.