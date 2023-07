Il Milan prepara lo scippo all’Inter: il piano per Frattesi

Il Milan punta già da qualche tempo Davide Frattesi, uno dei migliori talenti italiani attualmente in circolazione.

Vista la cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, il Milan ha tutta l’intenzione di accelerare per portare Davide Frattesi a Milano. I rossoneri dopo l’acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea, hanno intenzione di potenziare il centrocampo a disposizione di Pioli. Un reparto rimasto orfano – nel giro di un anno – di due pilastri come Kessié e Tonali.

Il centrocampista del Sassuolo, esploso negli ultimi due anni sotto la guida di Dionisi, fa gola a tutte le big del nostro campionato: Inter, Juve e Roma su tutte. I rossoneri, quindi, dovranno superare una concorrenza agguerritissima per accaparrarsi le prestazioni del giovane talento da poco nel giro della Nazionale italiana allenata da Roberto Mancini. Per farlo il Diavolo ha pronto un piano: l’Inter è attualmente in pole position ma il Milan proverà a scippare il calciatore ai cugini nerazzurri.

Frattesi, il Milan ci prova: oggi incontro con Carnevali

Non solo chiacchiere da bar o fantamercato: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan ha tutta l’intenzione di iniziare a dialogare con il Sassuolo per provare ad aggiudicarsi le prestazioni di Davide Frattesi. Sul centrocampista dei neroverdi, classe 1999, l’Inter è in vantaggio ma il club rossonero non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Proprio per questo oggi avrà luogo a Milano un incontro tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, per parlare del giocatore. L’idea dei rossoneri, in ogni caso, è quella di non partecipare ad aste. L’intento di Furlani è quello di negoziare per trovare una formula che vada bene ad entrambe le parti. Il Sassuolo chiede 40 milioni ma potrebbe prendere in considerazione anche l’inserimento di contropartite tecniche utili ad abbassare l’esborso economico.

L’Inter, che stando a quanto trapela ha già un accordo con il calciatore, ci ha provato offrendo 23 milioni più il cartellino di Mulattieri valutato 8. Il Sassuolo ha detto no, convinto di ricavare dalla cessione di Frattesi almeno 4 milioni in più. Ora la situazione per i nerazzurri non è migliorata, visto che Brozovic è partito in direzione Al-Nassr per 18 milioni anziché i 23 preannunciati.

L’Inter, stando così le cose, potrebbe cambiare obiettivo e virare su Samardzic che l’Udinese valuta 25 milioni di euro. L’ipotesi, se confermata, favorirebbe l’inserimento del Milan nella trattativa per Frattesi.